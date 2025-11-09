ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ମାତୃଭାଷା ବଦଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଲରିଆ ଭାଷା

ନୂଆପଡା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ ଲରିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି । ନା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁଛନ୍ତି ।

Odia Medium Students in Nuapada Border School Speak Laria Instead of Odia Language
Odia Medium Students in Nuapada Border School Speak Laria Instead of Odia Language (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Laria Language By Odia Medium Students ନୂଆପଡ଼ା: ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ..ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି.. ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି..ବଡ଼ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଫଳକ ଲେଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ନା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନଚେତ ଲରିଆ ଭାଷା (ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା)ରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ଥଙ୍ଗଥଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍କୁଲ । ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ?

Odia Medium Students in Nuapada Border School Speak Laria Instead of Odia Language (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା:

ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମସେନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଠେଲକୋବେଡା ଗାଁ । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସ୍କୁଲର ନାଁ, ଗାଁ, ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ କମ ବୁଝନ୍ତି ଓ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଲରିଆ ଭାଷା ଶିଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢେଇବା ସହ ତାକୁ ଲରିଆରେ ଅନୁବାଦ (ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ) କରି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

Thelkobeda Govt Primary School
Thelkobeda Govt Primary School (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଲରିଆ ଭାଷା:

ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛବିଲ ବରିହା କହିଛନ୍ତି, "ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଛତିଶଗଡର ସବୁ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଲରିଆ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢେଇବା ସମୟରେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠକୁ ଓଡ଼ିଆରୁ ଲରିଆକୁ ଅନୁବାଦ (Translate) କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ କହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାତ୍ର 15 % ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତ 2 (+2) ପାସ କଲା ପରେ ବି ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।"

Thelkobeda Govt Primary School Student Eating Midday Meal
Thelkobeda Govt Primary School Student Eating Midday Meal (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରି ପଢାଯାଏ:

ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଶା ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଉ, ପରେ ଛତିଶଗଡି ବା ଲରିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଛତିଶଗଡି ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡି/ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ।

School Teacher
School Teacher (ETV Bharat Odisha)

ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଛତିଶଗଡର ଛାପ:

ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଓଡିଶା ହୋଇଥିଲେ ବି ସଂସ୍କୃତି ଛାତିଶଗଡି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଭେଷଭୂଷା, ଚାଲି ଚଳନରେ ଛତିଶଗଡର ଛାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରି ହୋଇଯାଏ । ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ତ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦିଅନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲା ପରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି ।

Thelkobeda Govt Primary School
Thelkobeda Govt Primary School (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା:

ସେପଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶା ଜୁସ୍ମନ ରଣା ତାଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ଆମେ ଆମ ଘରେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉ । ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଲରିଆରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ନପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଲରିଆରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ।"

School Student
School Student (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଗୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଶାର ଅଟେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡା । ପାଖରେ ଛତିଶଗଡ ସୀମା ଥିବାରୁ ଆମ ଭାଷା ଲରିଆ । ଲୋକେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି । ଆମେ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୋଇ ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁ । ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପଢିବା ପରେ କିଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତି । ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।"

Government schemes are written in Odia language
Government schemes are written in Odia language (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

