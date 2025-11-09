ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ମାତୃଭାଷା ବଦଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଲରିଆ ଭାଷା
ନୂଆପଡା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ ଲରିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି । ନା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁଛନ୍ତି ।
Published : November 9, 2025 at 8:37 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Laria Language By Odia Medium Students ନୂଆପଡ଼ା: ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ..ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି.. ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି..ବଡ଼ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଫଳକ ଲେଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ନା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନଚେତ ଲରିଆ ଭାଷା (ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା)ରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ଥଙ୍ଗଥଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍କୁଲ । ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ?
ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା:
ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମସେନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଠେଲକୋବେଡା ଗାଁ । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସ୍କୁଲର ନାଁ, ଗାଁ, ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ କମ ବୁଝନ୍ତି ଓ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଲରିଆ ଭାଷା ଶିଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢେଇବା ସହ ତାକୁ ଲରିଆରେ ଅନୁବାଦ (ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ) କରି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଲରିଆ ଭାଷା:
ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛବିଲ ବରିହା କହିଛନ୍ତି, "ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଛତିଶଗଡର ସବୁ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଲରିଆ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢେଇବା ସମୟରେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠକୁ ଓଡ଼ିଆରୁ ଲରିଆକୁ ଅନୁବାଦ (Translate) କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ କହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାତ୍ର 15 % ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତ 2 (+2) ପାସ କଲା ପରେ ବି ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।"
ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରି ପଢାଯାଏ:
ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଶା ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଉ, ପରେ ଛତିଶଗଡି ବା ଲରିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଛତିଶଗଡି ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡି/ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଛତିଶଗଡର ଛାପ:
ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଓଡିଶା ହୋଇଥିଲେ ବି ସଂସ୍କୃତି ଛାତିଶଗଡି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଭେଷଭୂଷା, ଚାଲି ଚଳନରେ ଛତିଶଗଡର ଛାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରି ହୋଇଯାଏ । ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ତ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦିଅନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲା ପରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି ।
ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା:
ସେପଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶା ଜୁସ୍ମନ ରଣା ତାଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ଆମେ ଆମ ଘରେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉ । ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଲରିଆରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ନପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଲରିଆରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଗୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଶାର ଅଟେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡା । ପାଖରେ ଛତିଶଗଡ ସୀମା ଥିବାରୁ ଆମ ଭାଷା ଲରିଆ । ଲୋକେ ଲରିଆ ଭାଷାରେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି । ଆମେ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୋଇ ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁ । ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପଢିବା ପରେ କିଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତି । ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।"