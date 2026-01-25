ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଏମଓୟୁ
ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ । ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଆଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 25, 2026 at 11:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ 'ଏଆଇ' ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ 'ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ' । ଭିଜନ-୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଏଆଇ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭମର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ଵ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ସହ ରାଜ୍ୟର ଡାଟା ପରିଚାଳନା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏଆଇ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭଏସ ଏନବୁଲ ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ:
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ଵର ପରିଚାଳିତ ବା ଭଏସ ଏନବୁଲ ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଳ୍ପଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ନେବା ସହ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।
୫ରେ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବ:
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଲୋଚନା ଉପଯୋଗୀ ଆପ୍ଲିକେସନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ଲାକ ସ୍ନାନ ସମିଟ ଅବସରରେ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣାଇବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିବ । ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଆଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହଜ ହେବ ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । "
