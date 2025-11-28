ପ୍ରେମିକ ଅମରକୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଥିଲେ ପୂଜା
ଆମେରିକାରେ ମିଛ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ କହି ଯୁବତୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ଘଟଣା । କାଉନସେଲିଂ ବେଳେ କଥାରେ ନଥିଲା ତାଳମେଳ । ଅମରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ।
Published : November 28, 2025 at 8:07 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଆସିଥିବା ସେଜଲ ଜନ ଓରଫ ପୂଜାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅମରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ । ଆଜି ପୂଜାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅମରଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲେ ନାରୀ ସଂଘ । ତେବେ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା, କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ନାରୀ ସଂଘ । ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
ଆଜି କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅମର:
ନାରୀସଙ୍ଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସେଜଲଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଆଉ ପୂଜାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ । ଆମେ ପରିଚୟପତ୍ର ମାଗିଥିଲୁ । ଯେପରି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ପିଲାର ମାଆ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ନଥିଲେ, ଘର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଠିକରେ କହିପାରୁନାହିଁ । ବିନା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କଥାରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିବାରୁ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲୁ । ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଟର୍ଚରରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ: ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ ନାଟକ, ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ସୀମା
ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଧର୍ମାନ୍ତକରଣକୁ ନେଇ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମିଛ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ:
ଆମେରିକାର ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୂଜାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ଵର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅମର ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲେ । ଅମର ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପୂଜାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ସହୟତାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପୂଜା । ତେବେ ସେ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ନାଟକ ରଚିଥିବା କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅମରଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ । ତେବେ ପୂଜା ବା ସେଜଲଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀସଙ୍ଘ ଶକ୍ତି ସଦନରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର