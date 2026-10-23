ନବୀକରଣ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ସ୍ନୋ ପାର୍କ
୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସ୍ନୋ ପାର୍କ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଥ୍ରୀଡି ମୁଭି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 23, 2026 at 5:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଶୁଭିଲା ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାମେରା, ଆକ୍ସନ୍ । ନବୀକରଣ ପରେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ । ‘ବିବାହ ଡଟ୍ କମ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ସୁଟିଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଯାତ୍ରା । ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପୁଣି ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି । ସେପଟେ ନବୀକରଣର ଉଦ୍ଘାଟନର ୧୩ ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ । ମାତ୍ର ୨୯୫ ଟଙ୍କାରେ ପୂରା ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଲିବା ସହ ସ୍ନୋ ପାର୍କ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଥ୍ରୀଡି ମୁଭିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ଫେରିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଚଳଚଞ୍ଚଳତା:
ନବୀକରଣ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୋନ୍-୨ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପରିସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ ‘ବିବାହ ଡଟ୍ କମ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ସୁଟିଂରୁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ନିଜ ମାଟିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ପାଇଛି ।
ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ :
ନବୀକରଣ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। ଗତ ସୋମବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ୨୯୫ ଟଙ୍କାରେ ପୂରା ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନଭିତ୍ତିକ ଆକର୍ଷଣର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଷ୍ଟୁଡିଓର ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ । ବିଶେଷକରି ସ୍ନୋ ପାର୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ରହିଛି ।
୨୯୫ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ତିନି ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ:
ପ୍ରାୟ ୧୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିସରରେ ସ୍ନୋ ପାର୍କ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଥ୍ରୀଡି ମୁଭି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଜିନିସ ସବୁ ରହିଛି ।
ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ, ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ର ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସ୍ନୋ ପାର୍କରେ ବରଫର ମଜା ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ଥ୍ରୀଡି ମୁଭି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ।
ସ୍ନୋ ପାର୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି:
ଏନେଇ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି,"ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିଛି । ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ନୋ ପାର୍କ ଖୋଲିଛି । ଆମେ ସ୍ନୋ ପାର୍କର ମଜା ନେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ବିଶେଷକରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏତେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବିଶେଷକରି ସ୍ନୋ ପାର୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ । ଫଳରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନଭିତ୍ତିକ ସୋ’ର ମଜା ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ।"
ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି,"କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେୟକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀକରଣ ପରେ ଷ୍ଟୁଡିଓର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ସହ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି । ତେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ।"
ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଖୋଲୁଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଦର:
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ମନୋରଞ୍ଜନଭିତ୍ତିକ ସୋ’ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ସୋ’ ଚାଲୁଛି।
୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
- ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରବେଶ: ୨୦ ଟଙ୍କା
- ସ୍ନୋ ପାର୍କ: ୧୫୦ ଟଙ୍କା
- ମୁଭି ମ୍ୟାଜିକ୍: ୧୦୦ ଟଙ୍କା
- ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ୨୫ ଟଙ୍କା
ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୯୫ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୂରା ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଲିବା ସହ ଏହି ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ‘ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ କମ୍’ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁନଃର୍ବିକଶିତ ‘କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ’ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନେମା ପଲିସି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁଣି ଶୁଭିବ ଲାଇଟ..କ୍ୟାମେରା.. ଆକ୍ସନ.., ୧୬୪ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପରେ ଫେରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର