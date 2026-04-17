ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହେଲେ ତୃପ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ କରଣ ଜୋହର

ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ INCA ଆୱାର୍ଡ୍ସ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 12:41 PM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ INCA ଆୱାର୍ଡ୍ସ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନାୟକ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନାୟିକା ଅର୍ଚିତା ସାହୁ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ INCA ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ ଓ ତଲିଓଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ମେଳାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି।

ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ସମ୍ମାନିତ । ‘ଅନନ୍ତା’ ଚଳଚିତ୍ରର ନିର୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ଦେଶକ କୁମାର ସି ଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ଦେଶକ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ।

ମଞ୍ଚରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ତୃପ୍ତି

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜିକା ତଥା ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତୃପ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ତୃପ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିବା ସହ କହିଥିଲେ ‘‘ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ଆଉ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି । ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡା ହୋଇ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସିନେମା ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ’’।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାବୁସାନ ଅର୍ଚ୍ଚିତା

ସେହିପରି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଥିଲା ମଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଟିମ୍‌କୁ ସବୁ ଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ୨୦୨୫ ମସିହାର ସାରା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଏହି ଭବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବହୁ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ଧମାକା କରିବ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ', ଏହି ଦିନରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କରଣ ଜୋହର କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ରିମେକ୍

TAGGED:

BOU BUTU BHOOT INCA AWARD
BABUSHAN MOHANTY AND TRUPTI
OLLYWOOD FILM BOU BUTU BHOOT
ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତକୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
BOU BUTU BHOOT NATIONAL AWARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.