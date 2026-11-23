ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ବାଘୁଣୀ’ ପ୍ରିମିୟର, ବାଘ ନାଚ ପରମ୍ପରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ମିନିର କାହାଣୀ
ଇଫିର ଗାଲା ପ୍ରିମିୟର ବିଭାଗରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।
Published : November 23, 2026 at 7:29 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୟସ ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶ୍ ବଡ଼। ପୁରୁଷପ୍ରଧାନ ବାଘ ନାଚ ପରମ୍ପରାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁର ଛୋଟ ଝିଅ ମିନି। ସମାଜର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ତା’ର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ବାଘୁଣୀ’ ଗୋଆରେ ଚାଲିଥିବା ୫୬ତମ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (ଇଫି)ରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ବାଘୁଣୀ
ଇଫିର ଗାଲା ପ୍ରିମିୟର ବିଭାଗରେ ରବିବାର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ‘ବାଘୁଣୀ’ (ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟାଇଗର)ରେ ରହିଛି ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ମିନିର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ବାଘ ନାଚରେ ଜଣେ ଝିଅ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମିନିର ଇଚ୍ଛା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର।
ବାଘୁଣୀ ପାଇଁ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଜଣେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଘ ନାଚ କଳାକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଘ ନାଚ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜଟିଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକକଳାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ମା’ ଭଗବତୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
‘ବାଘୁଣୀ’କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ପାର୍ଥ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଇଫି, ଏନ୍ଏଫ୍ଡିସି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଇଫି ୨୦୨୬ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ‘ଷ୍ଟୋରୀଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ’ ବା ‘ସୀମାହୀନ କାହାଣୀ’ ସହ ‘ବାଘୁଣୀ’ର କାହାଣୀ ବେଶ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଛି। ଏକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁର ଝିଅର ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଓ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ଅଧିକାର ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଏହି ଚରିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଥିଲା କଷ୍ଟକର..', 'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭ୍ରମରବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 'କୈଶୋର’ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପ୍ରଶଂସାରେ ସିନେପ୍ରେମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର