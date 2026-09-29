WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା
WFEO ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଶୋକ ବସା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 11:21 PM IST
ODISHA ENGINEER ASHOK BASA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ସ୍ୱୀକୃତି । ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ)ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (WFEO)ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । WFEO ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏହି କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ମସିହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । WFEO ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଇଂ. ଅଶୋକ ବସା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୋଏଜ୍ ଚକଚକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ । ଚିଠି ଅନୁସାରେ,"ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଇଂ. ଅଶୋକ ବସାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଫେଡେରେସର ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ । ଏଥିସହିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି WFEOର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଇଂ. ବସାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।"
କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଇଂ. ବସା WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳତାର ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ଓ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ, ଫେଡେରେସନ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ସମୀକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ଏଥିସହିତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିର ସୁଧାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଅନୁସରଣ ଏବଂ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେବେ ।
ଏହି କମିଟି WFEOର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ, ସଚିବାଳୟ ଏବଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିସହିତ, କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ନିରପେକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (WFEO) ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ୍ । ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ଯୁନେସ୍କୋର ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ WFEO ବିଶ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅବଦାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଇଂ. ବସା WFEOର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WFEOର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ, ସେ ୨୦୨୨–୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୩–୨୦୨୫ ଅବଧିରେ WFEOର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
WFEOର ପ୍ରଥମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । ରିଜିଓନାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ (ଆର.ଇ.ସି.) ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଏନ.ଆଇ.ଟି.), ରାଉରକେଲାର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସାଙ୍କ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୁଶାସନ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନେତୃତ୍ୱର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର