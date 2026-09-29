ETV Bharat / state

WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା

WFEO ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଶୋକ ବସା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odia engineer Ashok Basa becomes the Chair of the WFEO Internal Audit Committee.
WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 11:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA ENGINEER ASHOK BASA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ସ୍ୱୀକୃତି । ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ)ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (WFEO)ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । WFEO ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏହି କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ମସିହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । WFEO ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଇଂ. ଅଶୋକ ବସା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୋଏଜ୍ ଚକଚକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ । ଚିଠି ଅନୁସାରେ,"ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଇଂ. ଅଶୋକ ବସାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଫେଡେରେସର ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ । ଏଥିସହିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି WFEOର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଇଂ. ବସାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।"



କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଇଂ. ବସା WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳତାର ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ଓ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ, ଫେଡେରେସନ୍‌ର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ସମୀକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ଏଥିସହିତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିର ସୁଧାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଅନୁସରଣ ଏବଂ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେବେ ।

Odia engineer Ashok Basa becomes the Chair of the WFEO Internal Audit Committee.
WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା (Etv Bharat)



ଏହି କମିଟି WFEOର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ, ସଚିବାଳୟ ଏବଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିସହିତ, କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ନିରପେକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (WFEO) ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ୍ । ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ଯୁନେସ୍କୋର ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ WFEO ବିଶ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅବଦାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।


ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଇଂ. ବସା WFEOର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WFEOର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ, ସେ ୨୦୨୨–୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୩–୨୦୨୫ ଅବଧିରେ WFEOର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

WFEOର ପ୍ରଥମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । ରିଜିଓନାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ (ଆର.ଇ.ସି.) ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଏନ.ଆଇ.ଟି.), ରାଉରକେଲାର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସାଙ୍କ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୁଶାସନ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନେତୃତ୍ୱର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- WFEOର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA ENGINEER ASHOK BASA
ଅଶୋକ ବସା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫଇଓ
WFEO INTERNAL AUDITOR
ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା
ODIA ENGINEER WFEO INTERNAL AUDITOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.