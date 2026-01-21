୪୮ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେଡମିଲରେ ଦୌଡ଼ି ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁମିତ
ସୁମିତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଗକୁ ୭୨ ଘଂଟାର ରେକର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଥଲେଟ୍ ସୁମିତ ସିଂ ।
Published : January 21, 2026 at 7:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ି ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁମିତ । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ବା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡ଼ମିଲରେ ଦୌଡ଼ି ସର୍ବାଧିକା ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ରାଉଲକେଲାର ପୁଅ ସୁମିତ । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେଣି ସୁମିତ । ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
୨ ବର୍ଷ ତଳର ନିଜ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ସୁମିତ
ପିଲାଟି ବେଳୁ ସୁମିତ ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ରୁଚି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ୪ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ନିଆରା ରେକର୍ଡ ନିଶାରେ ସେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଥମେ ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡମିଲରେ ଲଗାତାର ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ୨୦୨୬ରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡମିଲରେ ଦୌଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦ କିଲୋମିଟରର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ୨୦୧.୧ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁମିତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାର ଓ ଅଂଚଳର ନାମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସୁମିତ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁମିତ । ଦେଶର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସର୍ଵୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ସୁମିତ ହାତେଇବା ପରେ ଆଗକୁ ଏହି ଦିଗରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଅର୍ଥାତ ୭୨ ଘଂଟାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ନିଜର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ସହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡ ପରେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ପୂରା ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୂଅ ଛୁଟିଛି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
'ସଫଳତା ନମିଳିବା ଯାଏ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ'
ସେପଟେ ନିଜର ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଥର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ ଥକି ଯିବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାସ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଛି ।" ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ପରେ ବି ଆଗକୁ ସୁମିତଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୪ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩୨ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲି। ଅନେକ ଥର ହେଇ ପାରିବନି ଭାବି ପଛକୁ ଫେରିଛି । ୧୨ ଘଣ୍ଟା ରେକର୍ଡ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଥିଲା, ଆଉ ୩୨ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ ସହ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଓ ପରିବାରରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ନୈରାଶଭାବ ଭିତରେ ବି ଏହି ରେକର୍ଡ ଦୃଢମନା ହୋଇ କରିପାରିଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ସାଥିରେ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ ସହ ନିଜ ଶରୀରର ଓଜନର ପରିମାପକୁ ଠିକ ରଖି ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।"
'ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଦୃଢ଼ମନା ହୁଅନ୍ତୁ'
ସୁମିତ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ସେଥିରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ମୋ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ସମସ୍ତେ ମତେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସାମୁହିକ ବିଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମାରାଥନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି ବୋଲି ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ବି ବିଫଳ ହେବାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଦୃଢ଼ମନା ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଆଉ ସଫଳ ହେଲି । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ ।
