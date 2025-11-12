ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଧର୍ମାନ୍ତକରଣକୁ ନେଇ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ
ଆମେରିକାରେ ଓଡିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି । ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିଯୋଗ ।
Published : November 12, 2025 at 8:20 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା । ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ । ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ । ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କରିଲେ ଅନୁରୋଧ । ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବାଲେଶ୍ବର ପ୍ରଶାସନ ।
ବାପା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ:
ଦିନେ ଟ୍ରେନରୁ ବାପା ମା'ଙ୍କ ନିକଟରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଆମେରିକାର ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏବେ ସେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ । ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନିଜେ ଏକ ଭିଡିଓ କରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ତ୍ବରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି," ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ସାରା ଓ କାରା ନାମକ 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ । ସେହି ସୂଚନା ସାରା ଓ କାରାକୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ତେବେ ଆମେ ସିଧା ସଳଖ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ । ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆମେ ସେସବୁ କରୁଛୁ । ଯେହେତୁ ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରିରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅମର ଦାସଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ରହିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆମେରିକା ଯିବା ପରେ ଅମରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା । ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି:
ଯୁବତୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅମର ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେରିକାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ପୂଜା । ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶାରୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି । ଏବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି । ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ବାସୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେ ମୋତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି । ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଜାଣିଥିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଆମର ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ ଫେରି ଆସୁ ।"
ଘଟଣାକ୍ରମ:
2018 ମସିହାରୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ପୂଜାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ସେଜଲ୍ ଜନ ରଖାଯାଇଛି । ସେ ଆମେରିକାରେ ପାଳିତ ବାପା ମା’ଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୂଜାଙ୍କୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ । ନଥିପତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର କୋଲାଠିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 15.9.2006 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଛୋଟବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ । ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ପଠେଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନହରକଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଏକ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । 2018 ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି ପୂଜାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ କେହି ନ ଥିବାରୁ ସେ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନ ଥିଲେ । 2024 ମସିହାରେ Instagramରେ ପୂଜା ବାଲେଶ୍ଵରର ଅମର ଦାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଲେ । ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ପୂଜା ଓ ଅମର । ପୂଜା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନ ଥିବାରୁ ଘରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି । ତେବେ ସେଠାରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ମା’ ସୁସେନ୍ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଅମରଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର