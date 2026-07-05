ETV Bharat / state

ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା

ଜୁନ ୨୮ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ

97,000 candidates appear otet exam
ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ୯୭ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧୧ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୯୭,୧୫୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପେପର-୧ ପାଇଁ ୨୮,୮୨୧ ଜଣ ଏବଂ ପେପର-୨ ପାଇଁ ୬୮,୩୩୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩,୫୪୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି।

ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା (Etv Bharat)



ଜୁନ ୨୮ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଆରଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ବୋର୍ଡ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବୋର୍ଡ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ ୨୧ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବୋର୍ଡ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୁନ ୨୮ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତେବେ ଓଏସଏସଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ ୨୮ରେ ଆରଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

97000 candidates appear otet exam
ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ବେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା (Etv Bharat)
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ତିରୁମାଲା ନାୟକ, ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ତେଵେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କପି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ବେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି।
97000 candidates appear otet exam
ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ବେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ; କହିଲେ, ଚାକିରି ଫେରାଅ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଅ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ +2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର

TAGGED:

OTET 2026
OTET EXAM ODISHA
ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ
OTET EXAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.