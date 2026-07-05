ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ଜୁନ ୨୮ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 5, 2026 at 8:49 PM IST
କଟକ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ୯୭ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧୧ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୯୭,୧୫୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପେପର-୧ ପାଇଁ ୨୮,୮୨୧ ଜଣ ଏବଂ ପେପର-୨ ପାଇଁ ୬୮,୩୩୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩,୫୪୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି।
ଜୁନ ୨୮ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଆରଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ବୋର୍ଡ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବୋର୍ଡ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ ୨୧ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବୋର୍ଡ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୁନ ୨୮ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତେବେ ଓଏସଏସଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ ୨୮ରେ ଆରଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ; କହିଲେ, ଚାକିରି ଫେରାଅ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ +2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର