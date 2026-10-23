ପୁଣି ଡରାଇଲା ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା; ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାସ ନୁହେଁ, ଏକ କ୍ଷତ
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାର ସେ କଳା ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଲିନ୍, ହୁଡହୁଡ୍, ତିତଲି, ଦାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ପ୍ରତି ଅକ୍ଟୋବର ଓଡ଼ିଆ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : October 23, 2026 at 7:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଟୋବର..ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖାଲି ଏକ ମାସ ନୁହେଁ, ଏକ କ୍ଷତ । 1999 ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଲିନ, ହୁଡହୁଡ଼, ତିତିଲି, ଦାନା..ଏସବୁ ଏ କ୍ଷତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲିଭା ଚିହ୍ନ । ଏବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡିଶା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏହି କ୍ଷତ ପୁଣି ସତେଜ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟାର ମାସ ଅକ୍ଟୋବର । 1999ର ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2013ରେ ଫାଇଲିନ, 2014ରେ ହୁଡହୁଡ୍, 2018ରେ ତିତଲି, 2024ରେ ଦାନା ..ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏମିତି 5ଟି ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଏ ଦେଶ । ଏ ବାତ୍ୟା ଖାଲି ଜନଜୀବନ, ଧନସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇନି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମେରୁଦଣ଼୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତି ଥରି ଉଠେ
1999 ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଆସିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖିନଭିନ କରି ଦେଇଥିଲା । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 260ରୁ 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପବନ ସହ ବର୍ଷା 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା । ସରକାରୀ ହିସାବରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଏ ବାତ୍ୟା । 7ରୁ 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉପକୂଳର 20 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡି ଆସିଥିଲା । 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ । 1.3 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୂରା ବିଶ୍ୱଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଅକ୍ଟୋବରର ପରୂବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ଫାଇଲିନ । 2013ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା । ଏହା ଗୋପାଳପୁରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ସତର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 21ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା ।
2014ରେ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ହୁଡହୁଡ୍ । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଡ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଓଡିଶାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏଥର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅକ୍ଟୋବରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ତିତଲି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଲାସାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ବାତ୍ୟାପରର ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଓ ଗଜପତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ 42 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ତିତଲି ମୋଟ 77ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ।
2024 ଅକ୍ଟୋବରର ବାତ୍ୟା ଦାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ସଂପତ୍ତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳି ନ ଥିଲା ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା
- ମହାବାତ୍ୟା-1999, ଅକ୍ଟୋବର 29
- ଫାଇଲିନ-2013, ଅକ୍ଟୋବର 12
- ହୁ଼ଡହୁଡ-2014, ଅକ୍ଟୋବର 12
- ତିତଲି-2018, ଅକ୍ଟୋବର 11
- ଦାନା-2024, ଅକ୍ଟୋବର 25
କାହିଁକି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ମହାନିର୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ । ଅର୍ଥାତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଗତି ହେତୁ, ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"
କେମିତି ରହିିବ ଏଥର ବାତ୍ୟାର ରୂପ
IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର (SRC) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । IMD ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ଏବଂ ୨୮ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ, ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିମି ବହିବା ପରେ ସୋମବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦-୮୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD ମୁଖ୍ୟ ।
ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।'
କଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି
SRC ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। SRC ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ଇଲାକା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେପରି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଛି ।"
ଏଥିସହିତ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Cyclone Storm: 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 29 ଯାଏଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ! ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବଢିଲା ବର୍ଷାର ଭୟ