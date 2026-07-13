ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ୭ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (OCC) ଲିମିଟେଡର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କିସପଟ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 13, 2026 at 11:02 AM IST
Disproportionate Assets Case ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (OCC) ଲିମିଟେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EE) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସପଟ୍ଟାଙ୍କ ଘର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ।
ସଞ୍ଜୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ସମ୍ମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ITDA)ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଥିଲେ । ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ
- କୋରାପୁଟ ଟିକ୍ରା ସାହିସ୍ଥିତ ବାସଭବନ
- କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ଥିବା ୪ ମହଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା
- କୋରାପୁଟରେ ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା
- ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଟେଇମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର
- ପୈତୃକ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ୩ ମହଲା କୋଠା
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ:
ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୬ ଜଣ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଏସପି), ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସାତ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି:
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବୈଧ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ତଲାସୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଚଢାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ତଲାସ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର