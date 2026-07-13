ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ୭ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (OCC) ଲିମିଟେଡର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କିସପଟ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

OCC Executive Engineer under Vigilance Scanner in Disproportionate Assets Case searches at several locations
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Disproportionate Assets Case ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (OCC) ଲିମିଟେଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EE) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସପଟ୍ଟାଙ୍କ ଘର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ।

OCC Executive Engineer under Vigilance Scanner in Disproportionate Assets Case searches at several locations
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସପଟ୍ଟା (ETV Bharat)



ସଞ୍ଜୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ସମ୍ମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ITDA)ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଥିଲେ । ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ

  • କୋରାପୁଟ ଟିକ୍ରା ସାହିସ୍ଥିତ ବାସଭବନ
  • କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ଥିବା ୪ ମହଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା
  • କୋରାପୁଟରେ ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଟେଇମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର
  • ପୈତୃକ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ୩ ମହଲା କୋଠା
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ:

ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୬ ଜଣ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଏସପି), ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସାତ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

OCC Executive Engineer under Vigilance Scanner in Disproportionate Assets Case searches at several locations
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି:

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବୈଧ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ତଲାସୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଚଢାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ତଲାସ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

OCC Executive Engineer under Vigilance Scanner in Disproportionate Assets Case searches at several locations
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

OCC EXECUTIVE ENGINEER
SANJAY KUMAR KISPATTA
VIGILANCE RAID
ଭିଜିଲାନ୍ସ
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.