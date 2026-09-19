ଆନନ୍ଦବନରେ ବାଉଁଶ ହାଟ; 'ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନରେ ବାଉଁଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ': ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (OBDA) ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦବନରେ ବିଶ୍ୱ ବାଉଁଶ ଦିବସ 2026 ପାଳନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 8:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଉଁଶ ଚାଷରୁ ରୋଜଗାର, ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା । ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ନଗରସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ବାଉଁଶ ଦିବସ–୨୦୨୬ । ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (OBDA) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ବାଉଁଶ ହାଟ’ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବାଉଁଶର ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ଓ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆନନ୍ଦବନରେ ନିର୍ମିତ ବାଉଁଶ ହାଟ OFSDP ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରଚାର ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଫଳରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ବାଉଁଶ ଚାଷ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ, ତାଲିମ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା–୨୦୨୬ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେରଳ, ଆସାମ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନୂଆ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦ, ଡିଜାଇନ ଓ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 72 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ ଲାଗିଛି । ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ । ଗବେଷଣା ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବାଉଁଶ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ ଲାଗିପାରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାସ୍ତା କଡରେ 60 ବର୍ଷ..ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ବାଉଁଶ କାରିଗରୀରେ ସମର୍ପିତ ସରୋଜିନୀ; ୧୫୦୦ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିମ, ୫୦ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର