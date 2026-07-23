ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବରୁ OBC ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜନୀତି: ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 243D(6) ଓ 243T(6) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 23, 2026 at 10:50 PM IST
OBC reservation politics before Panchayats, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ OBC ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ । କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ OBCଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କେବେ ମିଳିବ ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OBC କମିଶନ କେବେ ଗଠନ ହେବ ? ନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିବ ?
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 243D(6) ଓ 243T(6) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ୨୦୨୧ର "ଟ୍ରିପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ" ରାୟ ପରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଓବିସିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଟ୍ରିପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ?
- ପ୍ରଥମ– ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଗ କିମ୍ବା କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ– ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ।
- ତୃତୀୟ– SC, ST ଓ OBCଙ୍କ ମୋଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ 50% ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ।
ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା, ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ ଓ ଦେବାଶିଷ ଭୂୟାଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ,
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୟୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବିସି କମିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟ୍ରିପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମିଶନ ଗଠନ କରି ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଓବିସିଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ ହେଲେ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏସଇବିସି, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନଥିବାକୁ ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ଓବିସିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି । ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଓବିସିଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦଳ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ।
ସେପଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ୧୧.୨୫% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଓବିସିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟ୍ରିପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ପରେ ମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବିସି କମିଶନ ଗଠନ, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇପାରେ ।
ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଛୁଆବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟ୍ରିପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହି ଚାରିଟି ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର