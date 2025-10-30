ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ
ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହୀର ଓଡ଼ –ପାଇକ, ପାଇକ ଉପଜାତିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ(OBC)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ SCBC ଙ୍କ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହୀର ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହାକୁ ନେଇ ନେଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଭେଟି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ଜାତିକୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ, ଓଡ଼ ପାଇକ, ଓଡ ପାଇକା, ଝାଡୁଆ ଗୌଡ, ବୈଶ୍ୟ, ବାରାଇ, ବଣିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ SCBC ତାଲିକାରେ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଚାର ବମର୍ଷ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ- ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ OBC କମିଶନ ଅଧକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହୀର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଥାଶିଘ୍ର ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବମର୍ଷ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି OBC କମିଶନ ଅଧକ୍ଷ ।
ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OBC କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର “ଓଡ଼ –ପାଇକ ଓ ପାଇକ ଉପଜାତି” କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ(OBC)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସ॰ରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଲେ ଓଡିଶା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ
OBC କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡିଶା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଦାବିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡିକରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା, କ୍ରିମି ଲେୟାର ବାଦଦେବା, ଓବିସି - ଏସଇବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ॰ରକ୍ଷଣ ୫୦% ରୁ ହଟାଇ ୫୨% ପ୍ରତିଶତ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଓବିସି - ଏସଇବିସିମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ।
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ। ଏପରି ସମୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ଲଢେ଼ଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ଵନ୍ଦ ରହିଛି ସେଇ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି।
