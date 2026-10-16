ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ
୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲ୍ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 16, 2026 at 5:51 PM IST
SAMBALPUR OATH TAKING CEREMONY, ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ NSCB (ନେତାଜୀ ସୁଭଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ) କଲେଜରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲ୍ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (GMU)ର ଏଲ୍.ଜି.-୧ ପରିସରରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପି.ଜି. କାଉନସିଲ୍ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସେହିପରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜ୍ୟୋତି ବିହାର, ବୁର୍ଲା), ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ NSCB କଲେଜ, ବୁର୍ଲା ଏନଏସି କଲେଜ, କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜ, କେସେଇବାହାଲ କଲେଜ, କୁନ୍ତରା କଲେଜ, ରେଢ଼ାଖୋଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କ୍ୟାମ୍ପସର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ବିଜୟଲାଭ କରିଛୁ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବା, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଭଳି କେତେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶର ବିକାଶ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗରିମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଶିକ୍ଷା ମହଲରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଖିଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଧିକାରିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୨୦-ପଏଣ୍ଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘୋଷଣାପତ୍ର (ମେନିଫେଷ୍ଟୋ) ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳାଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରାଯିବ l ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନନ୍ତି l
ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଅଗ୍ରୱାଲ l
ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର NSCB କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି, ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲା BCJD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର