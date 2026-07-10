ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା, ବୁଝାଇବାକୁ ଆସି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କୁଳପତି
ବାଲେଶ୍ବର FM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 10, 2026 at 10:14 AM IST
NURSING STUDENT PROTEST ,ବାଲେଶ୍ୱର: ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଧାରଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କୁଳପତି:
ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୪ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାକୁ ୬ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ଛାତ୍ର ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତି ଯାଏଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପଟେ ଉତ୍ତେଜନା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ବିଏସସି ନର୍ସିଂର ଚାରିବର୍ଷର କୋର୍ସ କିନ୍ତୁ ଆମର ୬ ବର୍ଷର କୋର୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ପାସ କରି ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ପାଇ osssc ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ସେଇଟା ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ପାଇବୁନି, ଆମେ କଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ କି ? ଆମ କୁଳପତିଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରି ପାରିବି ନାହିଁ । କଲେଜ କହୁଛି କିଛି କରି ପାରିବନି । ଆଗୁଆ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢି ନଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପିଟିଲେ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଉଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଶିକ୍ଷା ମାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଂକୁଶ ଲଗାଇଲେ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମୃତୁ ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର