ପୁରୀକୁ ବିପଦ କି ଯାଯାବର ? ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ଯାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ, ବଢୁଛି ସଂଖ୍ୟା

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାଯାବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ଏମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ପୁରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।

Puri Nomad Issue
ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାଯାବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Puri Nomad Issue ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ସୁଟୁଛି । ଏପରିକି କୌଣସି ପୂଜାପର୍ବ ପଡିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷେ ଟପେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢାଉଛନ୍ତି କି ଯାଯାବର ? ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଳିକନ୍ଦି ପୁରୀ ସହରରେ ବଢୁଛି ଯାଯାବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାଯାବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯାଯାବର:

ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାଯାବର ମାନେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାଳବଣିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଚୋରି, ଛିନତାଇ, ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯାଯାବରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଦେଇନପାରିବାରୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏହା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯାହାକି ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ତଥା ଯାଯାବରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Puri Banjara Issue
ରାସ୍ତାକଡରେ ଶୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ (ETV Bharat Odisha)

ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ:

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଟୁ ବିପଦ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ଥିବା ବଞ୍ଜାରା(ଯାଯାବର)ଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିପାରିବ । ଅନେକ ଅଘଟଣକୁ ରୋକିହେବ । ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ଚକ୍ର ଯୋଗୁ ପୁରୀ ସହରରେ ନିଶା କାରବାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହାକି ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।’

Puri Banjara Issue
ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାଯାବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)



‘ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି’:

ଆଇନଜୀବୀ ଦେବାଶିଷ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯାଯାବର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଠା ଦୋକାନ ଖୋଲି ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ପୁରୀ ସହର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।’

Puri Banjara Issue
ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)
80 ଜଣଙ୍କୁ ଯାଯାବରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବଞ୍ଜାରା(ଯାଯାବର) ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ କଡା ନଜର ରହିଛି । ଯେତେ ବଞ୍ଜାରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତଥା ଥାଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । କିଛି ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ୮୦ ଜଣ ବଞ୍ଜାରାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏମାନେ ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି । କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ।’

Puri Banjara Issue
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ଯାଯାବରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେଣୁ ନିୟମିତ ଏମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Puri Banjara Issue
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

