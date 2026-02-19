ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ! 15 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି 30 ପ୍ରସ୍ତାବ
ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30ଟି ଦାବିପତ୍ର ଆସିଥିବା, ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
Published : February 19, 2026 at 8:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା । ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30ଟି ଦାବିପତ୍ର ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । 2026/27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସରକାର ତାହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି ।
ପୁନର୍ବାର ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି । 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭାଜିତ କରି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇପାରେ ଜିଲ୍ଲା । ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 15 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ । 30 ବଦଳରେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ 60 ଜିଲ୍ଲା । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026/27ରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
15 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ । ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଘୁମୁସର, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଖିଚିଂ ଓ କରଞ୍ଜିଆକୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଗ କରି ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇ, ରାଉରକେଲା ଓ ବେଦବ୍ୟାସ । ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପାଟଣାଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଓ ପାଳଲହଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱର । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ଆଠଗଡ଼ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ । ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ସୋର । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଗୁଣୁପୁରକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ।
ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ
- ଗଞ୍ଜାମ- ଘୁମୁସର, ଋଷିକୂଲ୍ୟା(ଆସ୍କା), ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ- ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଖିଚିଂ ଓ କରଞ୍ଜିଆ
- ବରଗଡ଼- ପଦମପୁର
- କଳାହାଣ୍ଡି- ଧର୍ମଗଡ଼
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- ବଣାଇ, ରାଉରକେଲା ଓ ବେଦବ୍ୟାସ
- ବଲାଙ୍ଗିର- ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପାଟଣାଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି
- ଅନୁଗୋଳ- ତାଳଚେର ଓ ପାଳଲହଡ଼ା
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା- ଭୁବନେଶ୍ୱର
- କଟକ- ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ଆଠଗଡ଼
- ସମ୍ବଲପୁର- କୁଚିଣ୍ଡା
- କନ୍ଧମାଳ- ବାଲିଗୁଡ଼ା
- କେନ୍ଦୁଝର- ଆନନ୍ଦପୁର
- ବାଲେଶ୍ୱର- ନୀଳଗିରି, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ସୋର
- ପୁରୀ- ନିମାପଡ଼ା
- ରାୟଗଡ଼ା- ଗୁଣୁପୁର
ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସବଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ । 66ଟି ନୂଆ ସବଡିଭିଜନ ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବଡିଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଥିଲେ । ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବଡିଭିଜନ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ସରକାର ଏ ସବୁକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସମୟ ଆସିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ୩୭ ଆସନରେ ଭୋଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର