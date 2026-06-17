ସ୍ବାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୂଆପଡାବାସୀ: ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ !
ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସଦର ବନ୍ଧପଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆପଡା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 17, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 2:30 PM IST
ନୂଆପଡା: ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିତିଗଲାଣି 78 ବର୍ଷ । ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ପାଲଟିଛି ସାତ ସ୍ବପ୍ନ । ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଫିସ୍, ହେଲେ ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ବିଦ୍ଯୁତ ସଂଯୋଗ । ଗ୍ରାମକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଶାସନର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡିପାରିନାହିଁ । ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସଦର ବନ୍ଧପଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆପଡା ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ।
ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ:
ସରକାର ଜମି ଭୂମିହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 4 ଡେସିମିଲ ଜାଗା ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ 12ଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା । ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଠାରୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଆଜିବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା ସ୍ବପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଦେଖି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ତାତି ପାଇଁ ସାହାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇ ଓ ସଂଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଗାଁରେ ଚାଲେ ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଯାଉଛି । ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଅଭାବରୁ ଘରେ ଫ୍ୟାନ କିମ୍ବା କୁଲରର ବ୍ୟବହାର ଅସମ୍ଭବ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସଂଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି ଚାଲେ । ବସ୍ତିରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ । ଡିବିରି ଆଲୁଅ ସାହାରାରେ ଗୃହିଣୀ ଘରୋଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ବସ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିବିରି ଆଲୋକରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ । ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସାପ, ବିଛା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଭୟରେ ବାସ ରହିଥାନ୍ତି ବସ୍ତିବାସୀ । ଏହା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଏହି ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।ସେହିପରି ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେଗ୍ରାମର ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପର ଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତିବାସୀ ବହୁ ଦୂରରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଗ୍ରାମକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା:
ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 12ଟି ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବସ୍ତି କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ ବରଂ ଖାସ ବ୍ଲକ ସଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକ ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅବସ୍ଥିତ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ବସ୍ତିର ବ୍ୟବଧାନ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଶହ ମିଟର ହେବ । ବ୍ଲକର ଏତେ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡା ବସ୍ତିକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ବସ୍ତିବାସୀ ବିଲ ହୁଡ଼ା ନଚେତ ବିକଳ୍ପ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ:
ଏପରିକି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନୂଆପଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବସ୍ତିବାସୀ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଉଧାରୀ କରି ମଦ ପିଇଦେଲା ବଡଭାଇ, ସାନ ଭାଇର ଘର ପୋଡିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !
ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛି ବୈଶାଖ ମେଳା, ଛୁଟୁଛି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ