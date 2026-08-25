ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : August 25, 2026 at 6:15 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ସିସି ରୋଡ, ଡ୍ରେନେଜ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଅଭିଯୋଗର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ସରପଞ୍ଚ ।
ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ:
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହୁକମା ଠାରୁ 115 କିମି ଦୂରରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣିଗୁଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2025 ମସିହା ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ 1ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି ।
ପୁନଃ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2026 ମସିହା ମେ 27 ତାରିଖରେ 1ଲକ୍ଷ 47ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମାଝୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚକ୍ରଧର ବାଗ କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଉନ୍ନତିକରଣ, ମୋରମ ବିଛେଇ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 40 ଜଣ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ 1ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଉଠାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇନର୍ଭଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଟେବୁଲ କ୍ରୟ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ଅର୍ଥ ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବଳାରାମ ବଂଜାରା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି:
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବା ପାଇଁ 3 ଚକିଆ ସାଇକଲ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ହେଲେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି 3 ଚକିଆ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ଏପରି କରି କେବଳ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ଏଭଳି ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଆଂଶିକ ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି । ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନରୋତ୍ତମ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗ:
କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି । କସେଇପାଣି ବସ୍ତିରୁ ବାଗପଡା ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 499 ଟଙ୍କା, କାସେଇପାଣି ଗାଁ ଠାରୁ ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା, ହଳଦୀଖୋଲ ଗାଁ ଠାରୁ ଡ଼ଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 40ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାନ୍ତିର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ।
'ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ': ସରପଞ୍ଚ
ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୁସୁମଜୋର ସରପଞ୍ଚ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅପରପକ୍ଷେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ ନେପାଳ ମାଝୀ ! ନୂଆପଡ଼ା ଯିବ ବିଜେଡି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା