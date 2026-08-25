ETV Bharat / state

ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ

nuapada Villagers demand to District Collector justice over corruption allegations in developmental works
ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆପଡ଼ା: ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ସିସି ରୋଡ, ଡ୍ରେନେଜ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଅଭିଯୋଗର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ସରପଞ୍ଚ ।

ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ:
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହୁକମା ଠାରୁ 115 କିମି ଦୂରରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣିଗୁଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2025 ମସିହା ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ 1ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି ।

ପୁନଃ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2026 ମସିହା ମେ 27 ତାରିଖରେ 1ଲକ୍ଷ 47ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମାଝୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚକ୍ରଧର ବାଗ କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଉନ୍ନତିକରଣ, ମୋରମ ବିଛେଇ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 40 ଜଣ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ 1ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଉଠାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇନର୍ଭଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଟେବୁଲ କ୍ରୟ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ଅର୍ଥ ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବଳାରାମ ବଂଜାରା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି:
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବା ପାଇଁ 3 ଚକିଆ ସାଇକଲ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ହେଲେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି 3 ଚକିଆ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ଏପରି କରି କେବଳ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ଏଭଳି ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଆଂଶିକ ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି । ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନରୋତ୍ତମ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ।

ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗ:
କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି । କସେଇପାଣି ବସ୍ତିରୁ ବାଗପଡା ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 499 ଟଙ୍କା, କାସେଇପାଣି ଗାଁ ଠାରୁ ଛତିଶଗଡ ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା, ହଳଦୀଖୋଲ ଗାଁ ଠାରୁ ଡ଼ଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 40ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାନ୍ତିର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ।

'ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ': ସରପଞ୍ଚ
ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୁସୁମଜୋର ସରପଞ୍ଚ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଅପରପକ୍ଷେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ

ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ ନେପାଳ ମାଝୀ ! ନୂଆପଡ଼ା ଯିବ ବିଜେଡି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

TAGGED:

KUSUMJOR GRAM PANCHAYAT CORRUPTION
NUAPADA GRAM PANCHAYAT CORRUPTION
NUAPADA SARPANCH CORRUPTION NEWS
କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି
KUSUMJOR VILLAGE NUAPADA CORRUPTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.