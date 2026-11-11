ନୂଆପଡାକୁ ଫେରିଲା ବାଘ ଆତଙ୍କ: ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ଗାଁରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି
Nuapada Tiger Terror: ନୂଆପଡାର ଭୈଶାଦରା ଗାଁରେ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ମାରି ଖାଇଲା ବାଘ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ।
Published : November 11, 2026 at 10:53 AM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ବାଘ ଆତଙ୍କ । ଆମାନାରା ସେକ୍ସନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଆତଙ୍କ । ଭୈଶାଦରା ଗାଁରେ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ମାରି ଦେଇଛି ବାଘ । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଫରେଷ୍ଟର ଶିବରାମ ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗାଁଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଘର ଭୟ । ଏଥର ବାଘର ଶିକାର ହୋଇଛି ଭୈଶାଦରା ଗାଁର ଏକ ପୋଷା କୁକୁର । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଗାଁର ଚମନ ମିର୍ଧାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ମାରି ଖାଇଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘ । ଘଟଣା ପରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡାକଡି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ।
‘ବାଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି’
ବାଘ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିବରାମ ପଟେଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଷା କୁକୁରକୁ ବାଘ ମାରିବା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ସଂଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ପଦାକୁ ନବାହାରିବା ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ବାହାରିବା । ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଳମଡ଼େଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବାଘ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହିପରି ହଳଦୀ ଗାଁରେ ମାଆ କୋଳରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବାଘ ଉଠାଇ ନେଇ ମାରି ଖାଇଥିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଗାଁଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୈଶାଦରା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରାତି ସମୟରେ ଅଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେଣୁ ଗାଁରେ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ
ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼; ମିଳୁନି ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ମହାବଳ ବାଘ ମାରିଥିବା ଅନୁମାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା