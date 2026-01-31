ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ 'ସତର୍କ ସଂକେତ', ନୂଆପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ app
'ସତର୍କ ସଂକେତ ଆପ୍ (app) ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନ ଲୋଡ କରି ଲୋକେସନ ସେଟ୍ କରିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳଠାରୁ 50ରୁ 80 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଚାଳକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏହ ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସିବ ।'
Published : January 31, 2026 at 1:28 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Satark Sanket app ନୂଆପଡା: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିପାରିବ ଆପ୍ ! ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ନିଆରା ଆପ୍ (Application) ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ।
ସତର୍କ ସଂକେତ ଆପ୍:
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୁଦ୍ଧିକୋମନା ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେବରାଜ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 3 ଜଣ ଛାତ୍ର କହ୍ନେୟା ରାଉତ, ସାଇସ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ସୁନା ଏକ ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଆପ୍ ନାମ ହେଇଛି "ସତର୍କ ସଂକେତ" । ବଢ଼ୁଥିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥି୍ବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିଥିବା 3 ଛାତ୍ର ।
କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି ଆପ୍ ?
"ସତର୍କ ସଂକେତ" ବିକଶିତ କରିଥିବା ଛାତ୍ର କହ୍ନେୟା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ଆପ୍ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଆର୍ଡିନୋ ୟୁନୋ ବୋର୍ଡ, ଜମ୍ପର ୱେୟାର (jumper wire), ବର୍ଜର, ବ୍ଲୁଟ୍ୟୁଥ ମୋଡ୍ଯୁଲ ଓ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।" ଏହା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇବ । ଗାଡ଼ିରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ, ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମୟାନୁସାରେ ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସାଇକଲ କିମ୍ବା କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଣ ଓସାରିଆ, ଖାଲ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସଡ଼କ, କ୍ରସିଂଙ୍ଗ ସଡ଼କର 50ରୁ 80 ମିଟର ଦୂରତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଳକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏହି ଆପ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଫଳରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଏହି ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ:
ସ୍କୁଲ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେବରାଜ ଧିଣ୍ଡା 2024 ମସିହାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପରେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ବେଳେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ କି ? ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗବେଷଣା । କିଛି ଦିନର ଗବେଷଣା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଟିଙ୍କର ଲ୍ୟାବରେ ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହଯ୍ୟ କରିବ:
ସତର୍କ ସଂକେତ ଆପକୁ ମୋବାଇଲରେ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ । ଏହି ଆପ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ (ଭିନ୍ନକ୍ଷମ) ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ କିମ୍ବା ବୁଲାଣି ଥିଲେ ଆପ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ । ଫଳରେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଦେବରାଜ ଧିଣ୍ଡା ।
ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ:
ଆପ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି । ଯେପରି କି ବାଇକରେ ଆଗରୁ ବା ପଛରୁ କିଏ କେତେ ବେଗରେ ଆସୁଛି, ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇଟି ବିଭାଗଠାରୁ ଉଭୟ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ । ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଆପରେ ମଣିଷ ସ୍ବର (Human Voice) ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଦେବରାଜ ଧିଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
ଆପ୍ କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଖୁସବୁ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଯଦି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କିୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ।"
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଳଟିଛି । ଏହି ଆପ୍ ତିଆରିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହନ କରିଛି ବୋଲି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶଶି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, " ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି । ଏହି ଆପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା