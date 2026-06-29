ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : June 29, 2026 at 1:47 PM IST
NUAPADA FARMERS PROTEST , ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ ନଚେତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜେପୁର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜପୁର, ବରଗାଁ, ସାନମହେଶ୍ୱର, ଅରେଡାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ଥିତ ବିଜେପୁର ରବି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଣିରେ ଭିଜି ଗଜା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି । ବର୍ଷା ପାଣି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧାନ ବସ୍ତା ଭିଜି ଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଅମଳ କରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରିବା ଚାଷୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା । ହେଲେ ଆଶା ପାଣି ଫାଟିଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ' ମାସ 20 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜେପୁର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମିଲର ଠିକ ଭାବରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଗାଡି ପଠାଇ ଧାନ ଉଠାଇ ନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜେପୁର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 1131ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମାତ୍ର 446 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ 685 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । କାରଣ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମିଲର ଗାଡି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ।
ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ଜୁନ ମାସ 30 ତାରିଖ ଶୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିଯିବ । ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ଜୁନ ମାସ 30 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ରବି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ, ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି ଅବଧିକୁ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା କଲେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜେପୁର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବି କରି ଆଜି 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବୋରଧ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମଣ୍ତିରେ ଭିଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ;ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ
ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ ନେପାଳ ମାଝୀ ! ନୂଆପଡ଼ା ଯିବ ବିଜେଡି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା