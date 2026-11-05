4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଟିର ଗଣଧାରଣା
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଟିର ଗଣଧାରଣା । 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ-ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : November 5, 2026 at 12:08 PM IST
ନୂଆପଡା: ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଟିର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବଣ ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ, ଅଣ ଆଦିବାସୀ, ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ, ପହରିଆଙ୍କ 4 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ, ଅଣଆଦିବାସୀ, ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ ଲୋକମାନେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । DFOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 4 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଳ DFOଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
କଣ ଦାବି ରହିଛି ?
ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ଖୁଟୁରାମ ସୁନାନି କହିଛନ୍ତି," ଆମର ପ୍ରଥ ଦାବି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ଗମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ 2006 ଫରେଷ୍ଟ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହିତ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଣଆଦିବାସୀ, ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ ପହରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି, ତାହା ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ 6ଟି ଗାଁକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ 37ଟି ଗାଁକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗରୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ତାହିଁରେ ଭୂ-ଲେଖ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଜମି ପଟ୍ଟା କିଛି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯଥା ଫସଲ ବୀମା ସହିତ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଭୂଲେଖରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀ କିମ୍ଵା ଅଣ ଆଦିବାସୀ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ପଟ୍ଟା ମିଳିନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଏଭଳି 4 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଖଡ଼ିଆଳ DFOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । "
ଜିଦରେ ଅଟଳ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ:
ଗତକାଳି (ବୁଧବାର) ଦାବି ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ିଆଳ DFO ଅଜିଜ୍ ଖାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ DFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିବାରାତ୍ର ଗଣଭିକ୍ଷୋଭ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ TPCODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୋଟିଆରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ; ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା, 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା