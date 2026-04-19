ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା: ଦିନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଲେ 3ଦିନ ବନ୍ଦ, ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ଜଳ

ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା । ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍

Terrible water problem: Gudveli village dependent on polluted river water
ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା: ଦିନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଲେ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ, ଦୂଷିତ ନଦୀଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୁଡ଼ଭେଲି ଗ୍ରାମ (ETV Bharat Odisha)
Published : April 19, 2026 at 10:12 PM IST

ନୂଆପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢିବା ସହିତ ବଢିଛି ପାନୀୟଜଳ ସମସ୍ୟା । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ଫଳରେ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦାରୁଣ ଖରାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି 2 କିମି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଡୁଆଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୁଡଭେଲି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ।

ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ:
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହୁକମା ଠାରୁ 80 କିମି ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡୁଆଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୁଡ଼ଭେଲି ଗାଁ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଡ଼ହ ଡ଼ହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା, ମାଠିଆ ଓ ବାଲଟି ଧରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଗୁଡଭେଲି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । 1997 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେବା ନିକଟତର । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଗାଣ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଗାମୀ 3-4ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ । ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

Digging and collecting water from rivers
ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)

ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ପାନୀୟଜଳ ସଂଗ୍ରହ:
ପରିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ 2 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଜଳ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ସେଠାରୁ ପାନୀୟଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ । ହେଲେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

2017 ମସିହାରୁ ସମାଧାନ ହେଉନି ଜଳସଂଙ୍କଟ:
ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା । 1997 ମସିହାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ତଟରେ ଏକ ସିନଟାକ୍ସ ଗଭୀର କୂପ ଖୋଳି ପାଇପ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ 2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । 2017 ମସିହାରେ ଏହି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଲାଣିଆ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଡୁଆଝର ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଡିଥିଲା । ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା 2017 ମସିହାରୁ ଗୁଡଭେଲି ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଲେ ତିନିଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ।

Long lines to collect drinking water
ପାନୀୟଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
ଆଗ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ଗାଁଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ନାହିଁ । ଫଳରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାଚକପାଚିକା ମାନେ ଏକ କିମି ଦୂରରୁ ପାଣି ନେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଗୁଡଭେଲି ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଘଟଣାକୁ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ମିଳନ ଝଙ୍କାର କହିଛନ୍ତି ।

Women have come together to collect water.
ଜଳସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

'ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ'
ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା କୌଶଲ୍ୟା ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣି ଆସିଲେ 3ରୁ 4 ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହୁଛି । ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଉଛୁ । ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି । ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି । ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଖରା ସତ୍ତ୍ବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ।"

ନୀଳେନ୍ଦ୍ରି ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ । ନଦୀରୁ ଖରାପ ପାଣି ମିଳୁଛି । ଏହାକୁ ଛାଣି ପିଉଛୁ । ଜଣଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ।"

Long lines to collect drinking water
ପାନୀୟଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ (ETV Bharat Odisha)

'ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ'
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ ମିଳନ କୁମାର ଝାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଡ଼ଭେଲି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲି । ଗ୍ରାମଟି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ । ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ନଚେତ୍ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ।" ଏହା ସହିତ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମରାମତି ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

