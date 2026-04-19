ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା: ଦିନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଲେ 3ଦିନ ବନ୍ଦ, ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ଜଳ
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା । ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : April 19, 2026 at 10:12 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢିବା ସହିତ ବଢିଛି ପାନୀୟଜଳ ସମସ୍ୟା । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ଫଳରେ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦାରୁଣ ଖରାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି 2 କିମି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଡୁଆଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୁଡଭେଲି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ।
ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ:
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହୁକମା ଠାରୁ 80 କିମି ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡୁଆଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୁଡ଼ଭେଲି ଗାଁ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଡ଼ହ ଡ଼ହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା, ମାଠିଆ ଓ ବାଲଟି ଧରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଗୁଡଭେଲି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । 1997 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେବା ନିକଟତର । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଗାଣ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଗାମୀ 3-4ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ । ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ପାନୀୟଜଳ ସଂଗ୍ରହ:
ପରିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ 2 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଜଳ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀ ପଠା ଖୋଳି ସେଠାରୁ ପାନୀୟଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ । ହେଲେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
2017 ମସିହାରୁ ସମାଧାନ ହେଉନି ଜଳସଂଙ୍କଟ:
ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା । 1997 ମସିହାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ତଟରେ ଏକ ସିନଟାକ୍ସ ଗଭୀର କୂପ ଖୋଳି ପାଇପ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ 2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । 2017 ମସିହାରେ ଏହି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଲାଣିଆ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଡୁଆଝର ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଡିଥିଲା । ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା 2017 ମସିହାରୁ ଗୁଡଭେଲି ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଲେ ତିନିଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
ଆଗ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ଗାଁଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ନାହିଁ । ଫଳରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାଚକପାଚିକା ମାନେ ଏକ କିମି ଦୂରରୁ ପାଣି ନେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଗୁଡଭେଲି ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଘଟଣାକୁ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ମିଳନ ଝଙ୍କାର କହିଛନ୍ତି ।
'ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ'
ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା କୌଶଲ୍ୟା ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣି ଆସିଲେ 3ରୁ 4 ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହୁଛି । ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଉଛୁ । ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି । ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି । ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଖରା ସତ୍ତ୍ବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ।"
ନୀଳେନ୍ଦ୍ରି ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ । ନଦୀରୁ ଖରାପ ପାଣି ମିଳୁଛି । ଏହାକୁ ଛାଣି ପିଉଛୁ । ଜଣଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ।"
'ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ'
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ ମିଳନ କୁମାର ଝାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଡ଼ଭେଲି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲି । ଗ୍ରାମଟି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ । ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ନଚେତ୍ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ।" ଏହା ସହିତ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମରାମତି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ? ଆଉ 9 ମାସ ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା