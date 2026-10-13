ନୂଆପଡାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଘର ଭିତରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପରିବାରଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଖଡିଆଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : October 13, 2026 at 12:39 PM IST
ନୂଆପଡା: ଘର ଭିତରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଖଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଚଟାଣକୁ ଛୁଇଁଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମତରାଇ ଗାଁରେ । ଖବର ପାଇ ଖଡିଆଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗହୀର, ବୟସ 24 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଗହୀର ବୟସ 21 ବୋଲି ପରିବାରଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଦେଢବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ...
ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଖମତାରାଇ ଗାଁର ସଂକୀତ୍ତନ ଗହୀର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରପଦର ଗାଁର ସୁଭଦ୍ରା ଗହୀରଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରି ଉଭୟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବାକୁ ଭିତର ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବାହାର ରୁମରେ ପୁଅର ବାପା ମାଆ ଶୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସକାଳୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପରିବାରଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା ତାହାକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି । ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ହାତ ଗୋଡକୁ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଖଟିଆରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।
ଅପରପକ୍ଷେ ଝିଅର ଭାଇ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପୁଅର ପରିବାରଲୋକେ ମୃତ ବୋହୂ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ବୋହୂ ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ IIC, SDPO ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶାଶୁ ?
ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ମାଆ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗହୀର ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁଅ ବୋହୂ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ । ସକାଳୁ ବହୁତ ଡାକିଲୁ ଉଠିଲେନି । ପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବୋହୂ ଟିକେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଟାଣ କଥା କୁହେ । ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରେ ।
ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ:
ସେହିପରି ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇ କିରଣ ହଂସ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ଫୋନ କରିକି ଖବର ଦେଲେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରେ । ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିତୁ କୁମ୍ଭାର ଘଟଣାର ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା