NUAPADA BYELECTION 2025: 'ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି, ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା'-CEO

ନଭେମ୍ବର 11ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 9 ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି (silent period) ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନଭେମ୍ବର 11ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 9 ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି (silent period) ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ମତଦାନ ଶେଷ ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ଅବଧି ହେବାସହ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି ରହିବ।
ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି
ନଭେମ୍ବର 11ରେ ହବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 9 ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ନୀରବ ଅବଧି (silent period) ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମତଦାନ ଶେଷ ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ଅବଧି ହେବା ସହ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଛି।
ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବେ ବାହାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତା
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନୀରବ ଅବଧିରେ ଆଇନ ମାନିବାକୁ, ରାଜନୈତିକ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଫରୱାର୍ଡ ନ କରିବାକୁ ଓ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ ପରିବେଶ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲଜ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଅତିଥିଗୃହ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନୀରବ ଅବଧି ସମୟରେ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିନା ନିଜ ମତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ:
- ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପ୍ରଚାର ଯାନ ଚଳାଉଥିବା, ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ।
- ନୂଆପଡ଼ା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲଜ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଅତିଥିଗୃହ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡିଓ, ଡିଜିଟାଲ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବା କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ପୋଷ୍ଟ, ଭିଡିଓ, କିମ୍ବା ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
- ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରମାଣିତ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୧୨୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ସଜା, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ । ଏହାସହ ମିଡିଆରେ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରମାଣିତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ:
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ (71) ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । 2011 ଜନଗଣନାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆପଡ଼ାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 2,93,054 । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 93.53 % ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 6.47% ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ଅନୁପାତ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯଥାକ୍ରମେ 13.25 ଓ 38.73 ରହିଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଦେବେ ଭୋଟ୍ ?
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସିଇଓ ଆର୍. ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୨,୪୮,୨୫୬ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧,୨୨,୧୦୩ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟର ୧,୨୬,୧୩୨, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ୨୧, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ୨୦୦୭, ଯୁବ ମତଦାତା ୬୦୦୩ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମତଦାତା ୪୦୦୦ ଥିଲେ । ପରେ ଅକ୍ଟୋବରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏଠାକାର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,53,624କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
କାହିଁକି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ?
2004 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ 2009ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସେହିବର୍ଷ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । 2014 ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଲଗାତାର 2019 ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଡୋଲକିଆ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ 2025 ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିିତା କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସରୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନରେ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବଂଶୀ ଚିହ୍ନରେ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା, ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ମେଜ ଚିହ୍ନରେ ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନରେ କିଶୋର କୁମାର ବାଗ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ହୁଇସିଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା, ସ୍ବାଧୀନରୁ ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନରେ ନିତା ବାଗ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିହ୍ନରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ, ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି ଖଟ ଚିହ୍ନ, ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି କେଟିଲ ଚିହ୍ନ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚିହ୍ନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।
