ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା: ସଖୀ ବୁଥରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ଆସି ମତଦାନ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଭୋଟର ।

Nuapada By election voting
ମତ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର (ETV Bharat Odisha)
Published : November 11, 2025 at 3:20 PM IST

Nuapada By Election Voting ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ । ନିର୍ବାଚନୀ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର । ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ । ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଭୋଟର ହ୍ବିଲଚେୟାରରେ ଆସି ମତଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୋଇଥିବା ସଖୀ ବୁଥ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ସଜା ଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ରହିଛି । ଆଉ ଏପଟେ ମତଦାନରେ ସାମିଲ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଭୋଟର ।

ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି କେତେ ବୁଥ୍‌ ?

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନୂଆପଡାରେ ମୋଟ 358 ବୁଥ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 101 ଗୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ତାହାରି ଭିତରୁ 47 ଗୋଟି ବୁଥ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ସେହିଭଳି କୋମନା ବ୍ଲକ 2 ଗୋଟି, ନୂଆପଡା ସଦରରେ 2 ଗୋଟି ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NACରେ 2 ଗୋଟି ସଖୀ ବୁଥ ରହିଛି ।

Nuapada By election voting
ସଖୀ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ବୁଥରେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା:

ନୂଆପଡା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସଖୀ ବୁଥ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି । ଭୋଟରଙ୍କ ସଚେତନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଛି । ଯେପରିକି "ମୋର ଭୋଟ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ" ସେହିଭଳି "ମେରା ଭୋଟ ମେରା ଆବାଜ " ଏଭଳି ଭୋଟରଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଚେତନ ମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ସଖୀ ବୁଥରେ ପୋଲିଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ।

Nuapada By election voting
ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା:

ଆଜି ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର । ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ସକାଳୁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୋଇ ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର । ଆଉ କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିନି । ହ୍ବିଲ ଚେୟାରେ ଆସି ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବୟସ୍କ ଭୋଟର ।

Nuapada By election voting
ଭୋଟ ଦେଲେ ଦମ୍ପତି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଭୋଟର:

ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆପଡାର ସୋମ୍ୟଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।’

Nuapada By election voting
ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ଦିନନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,‘ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉ । ସେହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତନ୍ତୁ ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବ । ’

Nuapada By election voting
ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ । ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ସେହିଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବୁ ଆମେ ।’

Nuapada By election voting
ସଖୀ ବୁଥରେ ମାତୃ କକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

