ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା: ସଖୀ ବୁଥରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ଆସି ମତଦାନ
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଭୋଟର ।
Published : November 11, 2025 at 3:20 PM IST
Nuapada By Election Voting ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ । ନିର୍ବାଚନୀ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର । ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ । ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଭୋଟର ହ୍ବିଲଚେୟାରରେ ଆସି ମତଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୋଇଥିବା ସଖୀ ବୁଥ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ସଜା ଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ରହିଛି । ଆଉ ଏପଟେ ମତଦାନରେ ସାମିଲ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଭୋଟର ।
କେଉଁଠି କେତେ ବୁଥ୍ ?
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନୂଆପଡାରେ ମୋଟ 358 ବୁଥ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 101 ଗୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ତାହାରି ଭିତରୁ 47 ଗୋଟି ବୁଥ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ସେହିଭଳି କୋମନା ବ୍ଲକ 2 ଗୋଟି, ନୂଆପଡା ସଦରରେ 2 ଗୋଟି ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NACରେ 2 ଗୋଟି ସଖୀ ବୁଥ ରହିଛି ।
ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ବୁଥରେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା:
ନୂଆପଡା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସଖୀ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି । ଭୋଟରଙ୍କ ସଚେତନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଛି । ଯେପରିକି "ମୋର ଭୋଟ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ" ସେହିଭଳି "ମେରା ଭୋଟ ମେରା ଆବାଜ " ଏଭଳି ଭୋଟରଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଚେତନ ମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ସଖୀ ବୁଥରେ ପୋଲିଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ।
ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା:
ଆଜି ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର । ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ସକାଳୁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୋଇ ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର । ଆଉ କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିନି । ହ୍ବିଲ ଚେୟାରେ ଆସି ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବୟସ୍କ ଭୋଟର ।
ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଭୋଟର:
ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆପଡାର ସୋମ୍ୟଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ଦିନନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,‘ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉ । ସେହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତନ୍ତୁ ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବ । ’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ । ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ସେହିଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବୁ ଆମେ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା