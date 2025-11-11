ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ୍ ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, 36 ନମ୍ବର ବୁଥ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସସପେଣ୍ଡ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭୋଟିଂ ନିୟମ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ । କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ନିଲମ୍ବିତ।
Nuapada Presiding Officer Suspend ଭୁବନେଶ୍ବର: ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା । ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ । ଏହାରି ଭିତରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର । ବୁଥ ନଂ ୩୬ କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପାଳନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ:
ଭୋଟିଂ ନିୟମ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସିସିଟିଭିରେ ଭିଜୁଆଲ ଅନୁସାରେ, ବୁଥରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଭୋଟିଂ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡା ଭୋଟିଂ:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ସକାଳ 11 ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.51 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳ ୫.୩୦ ମିନିଟରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମକ ପୋଲ ପରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମକ ପୋଲ ସମୟରେ ୩ ବଲାଟ ୟୁନିଟ, ୩ ଇଭିଏମ ୟୁନିଟ ଚେଞ୍ଜ ପରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି । ଭୋଟ ବେଳେ ବୁଥ ନଂ ୭୬ ରେ ଇଭିଏମ ତୃଟି ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ:
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ୩୫୮ ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମକ୍ ପୋଲ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ମକ ପୋଲ ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତିନୋଟି ବାଲଟ ୟୁନିଟ ଏବଂ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳା ଯାଇଛି । ଖରିଆର ରୋଡର ମଙ୍ଗୋରାପଲ୍ଲୀର ବୁଥ ନମ୍ବର ୭୬ରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା EVM ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସଖୀ ବୁଥ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲୁଛି ।
