ETV Bharat / state

ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ୍ ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, 36 ନମ୍ବର ବୁଥ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସସପେଣ୍ଡ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭୋଟିଂ ନିୟମ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ । କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ନିଲମ୍ବିତ।

Chief Electoral Officer Odisha
Chief Electoral Officer Odisha (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 11:54 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 12:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada Presiding Officer Suspend ଭୁବନେଶ୍ବର: ନେତା ବାଛୁଛି ନୂଆପଡା । ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ । ଏହାରି ଭିତରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର । ବୁଥ ନଂ ୩୬ କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପାଳନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ:

ଭୋଟିଂ ନିୟମ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସିସିଟିଭିରେ ଭିଜୁଆଲ ଅନୁସାରେ, ବୁଥରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଭୋଟିଂ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆପଡା ଭୋଟିଂ:

ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ସକାଳ 11 ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.51 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳ ୫.୩୦ ମିନିଟରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମକ ପୋଲ ପରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମକ ପୋଲ ସମୟରେ ୩ ବଲାଟ ୟୁନିଟ, ୩ ଇଭିଏମ ୟୁନିଟ ଚେଞ୍ଜ ପରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି । ଭୋଟ ବେଳେ ବୁଥ ନଂ ୭୬ ରେ ଇଭିଏମ ତୃଟି ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Chief Electoral Officer Odisha
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲାଇଭ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ସୁଦ୍ଧା 32.51% ମତଦାନ, ଭୋଟ ଦେଲେ ଜୟ-ଘାସିରାମ, 36 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍‌ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ

କିଏ ଜିତିବ ନୂଆପଡ଼ା ଗଡ଼ ! ମୈଦାନରେ 14 ଯୋଦ୍ଧା , ବିଜେପି-ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ

ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର, ଜୟ କହିଲେ 'ବାପାଙ୍କ ଭଳି କରିବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା'

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ:

Chief Electoral Officer Odisha
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ୩୫୮ ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମକ୍ ପୋଲ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ମକ ପୋଲ ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତିନୋଟି ବାଲଟ ୟୁନିଟ ଏବଂ ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳା ଯାଇଛି । ଖରିଆର ରୋଡର ମଙ୍ଗୋରାପଲ୍ଲୀର ବୁଥ ନମ୍ବର ୭୬ରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା EVM ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସଖୀ ବୁଥ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : November 11, 2025 at 12:24 PM IST

TAGGED:

CEO RS GOPALAN ON NUAPADA VOTE
NUAPADA BY POLL 2025
PRESIDING OFFICER SUSPENDED
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ
NUAPADA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.