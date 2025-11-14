ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜୟ ଝଡ଼: ରେକର୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜୁନିୟର ଢୋଲକିଆ
ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । କାମ କଲାନି ବିଜେଡିର ମହିଳା କାର୍ଡ । କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ନିରାଶ କଲେ ଘାସିରାମ ।
Published : November 14, 2025 at 4:27 PM IST
Nuapada byelection 2025 ନୂଆପଡା: ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଗଲା ନୂଆପଡା ଜନାଦେଶ । କାମ ଦେଲାନି ନବୀନ ମ୍ୟାଜିକ୍ । ପଛରେ ପଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ । ବିଜୟ ବାନା ଉଡାଇଲେ ଜୟ । ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନୂଆପଡାରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ । ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ବିଜେଡି । ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ।
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ:
କାମ ଦେଲାନି ନବୀନଙ୍କ ଡବଲ ରାଲି । ଗଡ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନୂଆପଡାରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ । ବିଜେପିକୁ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ନୂଆପଡା ବିଜେଡିର ଗଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ଲହର ଆଗରେ କାମ ଦେଲାନି ବିଜେଡି ରଣନୀତି । ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରିଲା କଂଗ୍ରେସ । 83748 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
କାହାକୁ କେତେ ଭୋଟ ?
- ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ - 123869
- କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ - 40121
- ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ - 38408
ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବିଧାୟକ:
ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବିଧାୟକ ହେଲେ 32 ବର୍ଷୀୟ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର । ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 4 ଥରର ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଜୟ । ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଜେପି ଟିକେଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ।
ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲାନି ବିଜେଡି:
- 2004ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ
- 2009ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା
- 2014ରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ
- 2019ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ
- 2024ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ
ନୂଆପଡା ବିଜେଡି ଗଡ ଭାବେ ପରିଚିତ । 2 ଦଶନ୍ଧିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଏଠାରେ 3 ଥର ବାଜିମାତ କରିଥିଲା ବିଜେଡି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର କାମ ଦେଲାନି । ନବୀନ ଦୁଇ ଥର ନୂଆପଡା ଆସି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କୋମନାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଏବଂ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରୋଡ ସୋ ଏବଂ ଜନସଭା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିନଥିଲେ ।
ଅଧୁରା ରହିଲା ଘାସିରାମଙ୍କ ବିଧାୟକ ସ୍ବପ୍ନ:
ଅଧୁରା ରହିଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ବିଧାୟକ ହେବା ସ୍ବପ୍ନ । ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ପରାଜୟ ସ୍ବାଦ ଚାଖିଥିବା ଘାସିରାମ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ 2000 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ମାଟିର ପୁଅ ଘାସିରାମ ।
ଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ:
ଏଥର ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି-ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ । କାହାର ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ? କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? ଏନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତେବେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି । ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ।
ବିଜେପିର ସେଲିବ୍ରେସନ:
ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ନୂଆପଡ଼ାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର, ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବାଜା ନାଚଗୀତରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ବିଜେପି କର୍ମୀ ମିଠା ଖୁଆଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ।
