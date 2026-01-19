କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ନୂଆପଡା BDO ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ । ନୂଆପଡା BDO ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କ ସରକାରୀ ଵାସଭବନରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : January 19, 2026 at 4:14 PM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ସଦର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପଶି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ନୂଆପଡା ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଛି । ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ:
ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ନୂତନ ଭାଇସାତାଳ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଇସାତାଳ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଗାଁ ବଲୋଦା ଗାଁରେ ବଳ ପୂର୍ବକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ନେଇ କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଇସାତାଳ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ନୂଆପଡା ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘର ନିର୍ମାଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାଇସାତାଳ ଓ ବଲୋଦା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ।
ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାଡ:
ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଆଜି ପୁଣି ବାଲୋଦା ଗାଁରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ମନୋଜ ବଞ୍ଜାରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାଇସାତାଳ ଗାଁ କିଛି ଲୋକ ନୂଆପଡା ବିଡିଓ ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରେ ବିଡିଓ ଏବଂ ମନୋଜ ବଞ୍ଜାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମନୋଜ ବଞ୍ଜାରା, ବିଡିଓ ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ ମାରିଥିଲା ।
ବିଡିଓଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
BDO ରୋହିତ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବଲୋଦାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଜି ଭାଇସାତାଳ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ବଞ୍ଜାରା ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା । ବଲୋଦାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଓ ଏଥିରେ ମୋ ହାତ ଥିବା ମନୋଜ କହିଥିଲା । ପରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ।"
ସେପଟେ ମନୋଜ ବଞ୍ଜାରାକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ଏନେଇ ବିଡିଓ ରୋହିତ ଭୋଇ ନୂଆପଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନୂଆପଡା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ବଞ୍ଜାରାକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ।
