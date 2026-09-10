ନୂଆଖାଇ: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଷାଠିଆ ଧାନ, ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ନୂଆ ଧାନ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 10, 2026 at 6:25 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଏନେଇ ଆଜି ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ଷାଠିଆ ଧାନ ବା ସରିଆ ଧାନ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ନୂଆ ଧାନ ଆସିଛି । ସୁବାଷଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ ଧରି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଖାଇ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦିତ ଅନ୍ନକୁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ପରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଚାଉଳର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆଖାଇରେ ମା' ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ବଲବସପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ।
କେମିତି ଚାଷ ହୁଏ ଷାଠିଆ ଧାନ ?
କିପରି ଠିକ ସମୟରେ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇ ନୂଆଖାଇରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହେବ ସେନେଇ ଏହି ପରିବାର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଧାନକୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା 60 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଷାଠିଆ ଧାନ କମ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଚାଉଳରୁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ଧାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଜମିରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ପାରିବ ସେଠାରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେପରି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଧାନକୁ ନ ଛୁଇଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମି ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦିଆଯିବା ସହ ତାକୁ ଜାଲ ଆଦିରେ ଘୋଡାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ । "ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସୁବାଷ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବଲବସପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ସୁବାଷ ବେହେରା ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ନୂଆଁଧାନ ଆମକୁ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଧାନକୁ କ୍ଷେତରୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ସେ ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଧାନ ଆମକୁ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇ ଚୋପା ଛଡାଯାଏ ଓ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହାକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ ଆଦି ମିଶାଯାଇ ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗର ଚାଉଳରେ ଖିରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।"
ସେହିପରି ନୂଆ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଶାରୁ ଶାଗ, ଶାଳ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି ଆଜି ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଚାଷୀ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚଷାପୁଅ
ବାହାରିଲା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନବାନ୍ନ ଲଗ୍ନ; ୨୧ରେ ନୂଆଁ ଖାଇବେ ଗଡ଼ଜାତବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର