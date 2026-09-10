ETV Bharat / state

ନୂଆଖାଇ: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ

ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଷାଠିଆ ଧାନ, ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ନୂଆ ଧାନ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Nuakhai 2026 New Shathia Dhan Saria Paddy reaches at Maa Samaleswari Temple
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଏନେଇ ଆଜି ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ଷାଠିଆ ଧାନ ବା ସରିଆ ଧାନ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ନୂଆ ଧାନ ଆସିଛି । ସୁବାଷଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ ଧରି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ (ETV Bharat)

ନୂଆଖାଇ:

ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦିତ ଅନ୍ନକୁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ପରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଚାଉଳର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆଖାଇରେ ମା' ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ବଲବସପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ।

Saria Paddy reaches at Maa Samaleswari Temple
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ (ETV Bharat)

କେମିତି ଚାଷ ହୁଏ ଷାଠିଆ ଧାନ ?

କିପରି ଠିକ ସମୟରେ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇ ନୂଆଖାଇରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହେବ ସେନେଇ ଏହି ପରିବାର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଧାନକୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା 60 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଷାଠିଆ ଧାନ କମ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଚାଉଳରୁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।

Saria Paddy reaches at Maa Samaleswari Temple
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ (ETV Bharat)

ଏହି ଧାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଜମିରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ପାରିବ ସେଠାରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେପରି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଧାନକୁ ନ ଛୁଇଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମି ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦିଆଯିବା ସହ ତାକୁ ଜାଲ ଆଦିରେ ଘୋଡାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ । "ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସୁବାଷ ।

Saria Paddy reaches at Maa Samaleswari Temple
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ (ETV Bharat)


ଅନ୍ୟପଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବଲବସପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ସୁବାଷ ବେହେରା ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ନୂଆଁଧାନ ଆମକୁ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଧାନକୁ କ୍ଷେତରୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ସେ ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଧାନ ଆମକୁ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇ ଚୋପା ଛଡାଯାଏ ଓ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହାକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ ଆଦି ମିଶାଯାଇ ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗର ଚାଉଳରେ ଖିରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।"


ସେହିପରି ନୂଆ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଶାରୁ ଶାଗ, ଶାଳ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି ଆଜି ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Saria Paddy reaches at Maa Samaleswari Temple
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଚାଷୀ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚଷାପୁଅ

ବାହାରିଲା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନବାନ୍ନ ଲଗ୍ନ; ୨୧ରେ ନୂଆଁ ଖାଇବେ ଗଡ଼ଜାତବାସୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SHATHIA DHAN
MAA SAMALESWARI
SARIA PADDY
ନୂଆଖାଇ
NUAKHAI 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.