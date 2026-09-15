ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Nuakhai celebrated with great fervor in Sambalpur; 'Nabanna' offered to Goddess Samaleswari at the scheduled time.
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 6:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR NUAKHAI, ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ l ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର l ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି l

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)


ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ, ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5 ଟାରୁ ମା'ଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହା ହୋଇନଥାଏ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଭୋର 3ଟାରୁ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜକମାନେ ଖୋଲି, ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ନାନକରି, ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଥିଲା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା l ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା l

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)


ଏହାପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା l ପରେ ପରେ ମନ୍ଦିରର 115 ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମା' ଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା l ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା l ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା l ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ମା' ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲାପରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଘରକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ତଥା ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଘରର କନିଷ୍ଠମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଜୁହାର ଭେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ l ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଜୁହାର କରିଥିଲେ l ରାଗରୋଷ ଭୁଲି ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ l

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସର ରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ଖିରି ଆଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଲୋକେ l ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଆଜି ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l ଏହାସହ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଅବସରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ଅନ୍ନ ଆକାରରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆଁ ଖାଇବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ଏହି ପବିତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଗଣପର୍ବରେ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଦାସର୍ବଦା ନୂଆଁଖାଇର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ, ଦେଶ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରଖୁ ବୋଲି ସେ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l
ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନର ଅଭାବ ନାହିଁ l ଦେଶର ଚାଷୀକୂଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମା' ତଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାୟିତ୍ୱ ଅଟେ l ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ l

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ବିଜେପି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କ ବାସଭବନରେ 'ନବାନ୍ନ' ସେବନ କରି ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
କ'ଣ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପୁରୁଣା ପର୍ବ l ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେହି ସଠିକ ଭାବେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି l ତେବେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜୁତୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ହୋଇ ନୂଆଁଖାଇ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଜିବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି l



ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ଏମିତି ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି l ପରିବାରର ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏହା ପାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ l ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଁ ବସ୍ତ୍ର କିଣା ଯାଇଥାଏ l ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫା କରାଯିବା ସହ ଘରର କଂସା ବାସନ ସବୁ କିଛି ସଫା କରାଯାଇଥାଏ l ଏହାପରେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ଘର ବା ପରିବାରର ମୂଖ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରି ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି l ଏହାକୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଏ l ଏହାପରେ ନବାନ୍ନକୁ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି l ଏହା ପରେ ଘରର କନିଷ୍ଠ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ପୂଜା ଓ ରୀତିନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ l ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l ଏହାକୁ ଜୁହାର ଭେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ l ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଡିଣା (ଅବିବାହିତ) ଓ ଘର ଦୁଆରୀ (ବିବାହିତ) ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୁକିଆ ଖେଳ କୁଦ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ l ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ରୀତିନୀତି l

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l
ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକାର ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ନୂଆଁଖାଇ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପର୍ବରେ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ l ଏହାସହ ଏହି ପରିବାର ଏକତାଵଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ, ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ନୂଆଁଖାଇ l



କେମିତି ଆଉ କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା

ଯଦି ଆମେ ନିକଟର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ନଥିଲା l ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ l 1991 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ "ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର" ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଦ୍ରଵ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଥିଲେ ଓ ନୂଆଁଖାଇକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ l ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ଏହି ଛୁଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା l ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l

ନବାନ୍ନ ଲାଗିର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା l
ନବାନ୍ନ ଲାଗିର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା l (ETV Bharat Odisha)
ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରେ କେମିତି ରହିଥାଏ ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ l ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ l ନାନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦିନ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାହାରିବା ପରେ ଏହି ଶୁଭଲଗ୍ନର ର ଚିଠିକୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ l ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ଯାଇଥାଏ l ଏହାପରେ ନୂଆଁଖାଇର ପାଞ୍ଚ ଅଥବା 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ବଲବସପୁର ଗାଁରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ନୂଆଁ ଧାନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଏ l ଏହାକୁ ଶାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ l ଏହି ଧାନକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇନଥିବେ କି ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିବେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ l ଏହି ଧାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ତାହାକୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠା ଯାଇଥାଏ l ଘରର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଧାନକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି l

ଏହାପରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲଗ୍ନର 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଏ l ଏହାପରେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ 115 ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l ଏହାପରେ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ l ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ l ଏହାପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି l

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l
ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l (ETV Bharat Odisha)



ପୂଜକଙ୍କ ମତରେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଁ ଚାଉଳ ଭୋଗ, ବରା ପିଠା, କାକରା ପିଠା ଓ ଖିରି ସହ ସାରୁ ଶାଗ ଭଜାର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସାରୁ ଶାଗ ଭଜା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ l ଅନ୍ୟପଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରରେ ନୂଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ସେବନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ କଦଳୀ ପତ୍ର, ସରଗି ପତ୍ର ଓ କୁରେଇ ପତ୍ର ଆଦିରେ ଲୋକେ ନୂଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ସେବନ କରନ୍ତି l

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି l ସମୟ ବିତିଛି ହେଲେ ଏହାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆଖାଇରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କଳିକେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ; ଉତ୍ସବମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR NUAKHAI
ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆଁଖାଇ
NUAKHAI FESTIVAL CELEBRATION
ନୂଆଁଖାଇ 2026
NUAKHAI 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.