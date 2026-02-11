ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ: ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗାଁଲୋକେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି
ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ବିବାଦରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନ ଆସିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ । ବୈଠକକୁ ବଏକଟ କଲେ ଅଭିଭାବକ ।
Published : February 11, 2026 at 5:45 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ । ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗ୍ରାମବାସୀ । ନୂଆଗାଁ ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଢେଇ ମାସ ଧରି ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ନଆସିବା ଘଟଣାରେ ଜିଦ୍ରେ ଅଡିବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ । ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ।
ତଦନ୍ତ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଘଡ଼ିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ । ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଓ ପିଲାମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିବା, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଟିମ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର, ସିଡିପିଓ ନୂଆଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିଲେ ।
କଣ ଅପିଲ୍ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ?
ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତଦାରଖ କରି ସହାୟିକା ଯୁବତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନଥିବା ଓ ସରକାରୀ ସ୍କିମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସୁଥିବା ସହାୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ସୁରାକ ପାଇଛୁ । ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିବି ।’
ତଦନ୍ତ କରି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବୁ:
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଟିଂକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯାହାର ତର୍ଜ୍ଜମା କରାଯିବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବୁ । ଏହି ଘଟଣାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବି ।’
କଣ ବିବାଦ ?
ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଡିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ସହାୟିକା ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ଥିଲା କେହି ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ପରେ ୨୦୨୫ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଗାଁର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଆଉ କେହି ଆବେଦନକାରୀ ନଥିବାରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶିଶୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାଁର କୌଣସି ଶିଶୁ ପଢିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗାଁ ଲୋକେ:
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ । ଫଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଥାଇ ବି ନା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପାଠପଢା ହେଉଛି । ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡି କାର୍ଯ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା