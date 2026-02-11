ETV Bharat / state

ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ: ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଗାଁଲୋକେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି

ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ବିବାଦରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନ ଆସିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ । ବୈଠକକୁ ବଏକଟ କଲେ ଅଭିଭାବକ ।

ANGANWADI HELPER APPOINTMENT ISSUE
ନୂଆଗାଁ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ । ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଗ୍ରାମବାସୀ । ନୂଆଗାଁ ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଢେଇ ମାସ ଧରି ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ନଆସିବା ଘଟଣାରେ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଡିବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ । ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ।

ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ତଦନ୍ତ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଘଡ଼ିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ । ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଓ ପିଲାମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିବା, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଟିମ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର, ସିଡିପିଓ ନୂଆଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିଲେ ।

ANGANWADI HELPER APPOINTMENT ISSUE
ତଦନ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଅପିଲ୍‌ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ?

ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ତଦାରଖ କରି ସହାୟିକା ଯୁବତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନଥିବା ଓ ସରକାରୀ ସ୍କିମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସୁଥିବା ସହାୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ସୁରାକ ପାଇଛୁ । ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିବି ।’

ANGANWADI HELPER APPOINTMENT ISSUE
ତଦନ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ତଦନ୍ତ କରି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବୁ:

ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଟିଂକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯାହାର ତର୍ଜ୍ଜମା କରାଯିବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବୁ । ଏହି ଘଟଣାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବି ।’

କଣ ବିବାଦ ?

ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଡିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ସହାୟିକା ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ଥିଲା କେହି ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ପରେ ୨୦୨୫ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଗାଁର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଆଉ କେହି ଆବେଦନକାରୀ ନଥିବାରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶିଶୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାଁର କୌଣସି ଶିଶୁ ପଢିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଗାଁ ଲୋକେ:

ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ । ଫଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଥାଇ ବି ନା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପାଠପଢା ହେଉଛି । ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡି କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

