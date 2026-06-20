1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା NEET ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସମାଧାନ କଲା NTA, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜିବନୀ
ଭୁବନେଶ୍ବରର NEET ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜିବନୀଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡେରାଡୁନରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରିବାରର ଅପତ୍ତି ପରେ ଡେରାଡୁନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା NTA। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାଶ
Published : June 20, 2026 at 6:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: NEET-UG 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରୀ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜିବନୀଙ୍କୁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନସ୍ଥିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା । ଏତେ ଦୂରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ NTAକୁ ଜଣାଇବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (National Testing Agency-NTA) ଜଣେ ଓଡିଶାର NEET UG ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ 1,500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡେରାଡୁନରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ସେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜିବନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜୁନ୍ 21) ଘର ନିକଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ନିକଟ କେଭି 2 ସ୍କୁଲରେ କରାଯାଇଛି।
ଦୂରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, NTA ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ (ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜିବନୀ) ଘର ଠିକଣା ନିକଟରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜନାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବ NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଜାରି କରାଗଲା , ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏତେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। "
ସଞ୍ଜନାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ । ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିଗ୍ (IESL), ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆବଣ୍ଟନରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET ପ୍ରଥମେ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମେ 12 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ 21 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5.15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର 27ଟି ସହରର 134ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 56,983 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର