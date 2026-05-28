ଘୁଞ୍ଚିଲା CUET UG ପରୀକ୍ଷା, ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା NTA
ମେ 28ରେ ଇଦ-ଉଲ-ଜୁହା ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ଏନଟିଏ ।
Published : May 28, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୁଞ୍ଚିଲା କମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାସ ଟେଷ୍ଟ 2026 (CUET UG) ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ । ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଏନଟିଏ (ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସୀ) । ମେ 28ରେ ଇଦ-ଉଲ-ଜୁହା ଥିବାରୁ ଏବେ ମେ 31, ଜୁନ 6 ଓ ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏନଟିଏ । ମେ 31ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ cuet.nta.nic.in.ରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ।
ଆସନ୍ତା ଜୁନ 6 ଓ ଜୁନ 7ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଖୁବଶୀଘ୍ର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏନଟିଏ । ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ କିଛି ଘରୋଇ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ 2022ରୁ CUET UG ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
CUET UG ପରୀକ୍ଷା?
ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଓ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିପାରିବେ ।
CUET UG ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଭାଷା (ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ କରିଥିବା ଭାଷା ଯେପରିକି ଇଂରାଜୀ ବା ହିନ୍ଦୀ),ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ (ଦ୍ବାଦଶରେ ପଢିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ) ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
CUET UG ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ଆଡମିଶନ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରତି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଓ ଏକାଧିକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିନଥାଏ । 250ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଡିମଡ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଶନ ମିଳିଥାଏ ।
CUET UG ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ୫ଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ତେବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୩ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଆସାମ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲାମ, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଂଜାବୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଦି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ପେପର ପାଇଁ ୬୦ ମିନିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ୫୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ । ଏହାସହ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୫ ମାର୍କ ଏବଂ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୧ ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଥାଏ ।
