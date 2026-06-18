'ଏଣିକି ଘରେ ଘରେ PNG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ': ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
LPG ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ PNGକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 18, 2026 at 6:22 PM IST
City Gas Distribution CGD 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର : LPG ବଦଳରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ PNGକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏଣିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ । ଯେଉଁଠି PNG ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ, ସେଠାରେ ଏହାର ସଂଯୋଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଇବା ସହ LPG ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ PNGକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌର କମିଶନର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ସହରରେ PNG ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଘରୋଇ PNG ସଂଯୋଗକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ମତରେ PNG ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲେ, LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ସେବା ପାଇବେ । ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଘରେ PNG ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ LPG ସଂଯୋଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ (CGD) ନୀତି–୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ PNG ନେଟୱାର୍କର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିବା ସହ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରସାର, LPG ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CGD ନୀତି-୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ରାଜ୍ୟରେ ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ PNG ସଂଯୋଗ, ୨୭୧ଟି CNG ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର