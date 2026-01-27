ETV Bharat / state

ପୋଷଣ, ପରମ୍ପରା ଓ ପରିଚୟ; ଫୁଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କାଇଚଟଣୀର ବଢୁଛି ଚାହିଦା

ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବା କାଇଚଟଣୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ପରଷା ଯାଉଛି । ଏହି ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟଣୀ (Etv Bharat)
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାତ ଥାଳିର ମହକ କାଇ ଚଟଣୀ । ଆଜି ପରସା ଯାଉଛି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲର ଟେବୁଲରେ । ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଦିନେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା କାଇ ଚଟଣୀ । ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଆଦର ସାଉଁଟୁଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ସୀମା ଟପି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବା କାଇ ଚଟଣୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ପରଷା ଯାଉଛି । ଏହି ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟ (Etv Bharat)


କାଇ ଚଟଣୀ..ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏବେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ପୀଢ଼ି ପୀଢ଼ି ଧରି କାଇ ଚଟଣୀକୁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଗୁମା ବ୍ଲକର ସାରୀ ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ ସହ କାଇ ଚଟଣୀ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ।

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟଣୀ (Etv Bharat)

କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କାଇ ଚଟଣୀ

ଭୁୟାଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ଥିବା କାଇ (ନାଲି ପିମ୍ପୁଡି) ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ପରେ ନିଆଁରେ ପକାଇ କାଇକୁ ଅଚେତ କରାଯାଏ । ତା ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲୁଣ ଓ ଲଙ୍କା ପକାଇ ପଥରରେ ବାଟି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟଣୀ (Etv Bharat)

ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, କାଇ ଚଟଣି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଷ ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପାଦେୟ । ଯାହା ବି ହେଉ, କାଇ ଚଟଣି କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପୋଷଣରେ ଭରପୂର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ଯେ ଏହାକୁ ପୀଢ଼ି ପୀଢ଼ି ଧରି ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ପଛରେ ଦୃଢ଼ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟଣୀ (Etv Bharat)

ପ୍ରୋଟିନର ଉତ୍ସ

କାଇ ପ୍ରୋଟିନରେ ସମୃଦ୍ଧ । ଏହା ଶରୀରର ମାଂସ ପେଶୀ ଗଠନ, ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାରା ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

କାଇ ଚଟଣୀରେ ଆଇରନ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଜିଙ୍କ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତଚାପ କମାଇବା ସହ ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଏଥିସହିତ ଶରୀରକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି

କାଇରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଜୀବାଣୁନାଶକ ଗୁଣ । ଏହା ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତି ।

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟଣୀ (Etv Bharat)

ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ

ଚଟଣୀରେ ଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଲଙ୍କା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ପଖାଳ ଭାତ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ ସହ କାଇ ଚଟଣୀ ଖାଇଲେ ଶରୀର ହାଲୁକା ରହେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ।

ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବେ କାମ କରେ

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାଇ ଚଟଣୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବେ କାମ କରେ ।

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କାଇ ଚଟଣୀ (Etv Bharat)

'ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଦୂର କରେ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ କରେ'

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ । ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମର ବାବିଲା ଭୁୟାଁ ଓ ପଦିନ ଭୁୟାଁ କୁହନ୍ତି, 'ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ଥିବା କାଈକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ । ପରେ ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ଗରମ କରି ସେଥିରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରୁ । ସେଥିରେ ଅଦା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଲୁଣ ଦେଇ ସେଥିରେ କାଈ ପକାଇ ବାଟି ଚଟଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ । ଗରମ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ କିମ୍ବା ପଖାଳ ସହ ଏହାକୁ ଖାଇଥାଉ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଚାଖଣା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନଥାଏ । ବରଂ ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ।'

tribal food kai chutney
ଆଦିବାସୀମାନେ କାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି (Etv Bharat)

ଏମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ କରିବା ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ପାଇଁ କାମ ଦେଇଥାଏ । ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ଵର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ । ତେଣୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଔଷଧ ଭାବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏପରିକି ସାରା ବିଶ୍ବ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଅଂଚଳରେ ଏହା ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କେହି ବି କରୋନାରେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହାର କାରଣ ଏହି କାଇ ଚଟଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ।’

tribal food kai chutney
ବିଭିନ୍ମ ଗଛରେ ଥିବା କାଇକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଟଣୀ କରାଯାଏ (Etv Bharat)

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ, ଚେହେରା ସତେଜ ରୁହେ

ସେହିପରି ଦିପାଲିଶ ଭୁୟାଁ କୁହନ୍ତି, ‘କେବଳ ସାରୀ ଗାଁ କିମ୍ବା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବା ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ବାପା- ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ ଯାହା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧଠାରୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଥାଏ । ଆମର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସହ ଚେହେରା ସତେଜ ରୁହେ ।’

tribal food kai chutney
ଚଟଣୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଇକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡୁଛନ୍ତି (Etv Bharat)

ମୁମ୍ବାଇ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ କାଇ ଚଟଣୀ

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହନ୍ତି, ‘ଖାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ କାଇ ଚଟଣିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏହା ଖାଦ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଆସିଛି । ତେବେ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା କାଇ ଚଟଣୀ । ଲୋକେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଯେମିତି ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପାରିବେ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି

