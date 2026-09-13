ETV Bharat / state

Encounter: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଆହତ

ଆଜି ଭୋରରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଆହତ ହୋଇ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭୀମସାର (VIMSAR)ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Encounter
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 7:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଆହତ ହୋଇଛି । ଆଜି ଭୋର 5.45ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନାଲ ରୋଡ୍, ସୁଡୁଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ (ସୁନାପାଲି) ନାମରେ ଡକାୟତି, ରାହାଜାନି, ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ଚୋରି, ଚୋରି ଏବଂ ନିଶା କାରବାର ଭଳି 24ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ନେଇ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ।

Sambalpur Encounter
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

ଆଜି ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁଡୁଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମୋଟର ସାଇକେଲ (ନଂ: OD15 AB 3674)ରେ ଯାଉଥିବା ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଅଟକାଇବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଖସିଯିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଇରଫାନର ପିଛା କରିଥିଲା ।

Sambalpur Encounter
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

ପୋଲିସ ତାକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଇରଫାନ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇରଫାନର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭୀମସାର (VIMSAR)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା କହିଛନ୍ତି ।

Sambalpur Encounter
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଇରଫାନ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 1ଟି ପିସ୍ତଲ, କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 3ଟି ଖାଲି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍‌ (Empty cartridges), ବ୍ୟବହୃତ ବାଜାଜ ପଲସର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଅନ୍ୟଜଣେ ଫେରାର

ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଙ୍କିତ ଘୋଷ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR ENCOUNTER
ODISHA ENCOUNTER
ଏନକାଉଣ୍ଟର
ENCOUNTER NEWS
ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.