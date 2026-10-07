ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ; ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୧୩ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ, ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ପୋଲିସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD)ରେ ୧୩ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁଇକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 7, 2026 at 7:57 PM IST
COMMISSIONRATE POLICE ON ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଏସବୁ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍. ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି । ସିପି ସାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସବୁ ଆଇଆଇସି ଓ ଏସିପିଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଵିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାପାଇଁ ଆମେ କୁଇକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD)ରେ ୧୩ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ସବୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଆମେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ କାମ କରିବ । ଟିମୱାର୍କ ହୋଇ ପୋଲିସ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଦି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନିଟର କରୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନର ସହ ଏହି ଦିଗରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମଳା ନେହୁରୁ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଭାସିନୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି, କମଳା ନେହରୁରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । କଲେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଭଲ ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାତି ପାହିଲେ କଲେଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ! 1998ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର