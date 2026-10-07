ETV Bharat / state

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ; ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୧୩ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ, ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ପୋଲିସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD)ରେ ୧୩ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁଇକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Notification issued for student union elections; polls to be held in 13 colleges under the Bhubaneswar UPD, with police on alert to prevent violence.
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ; ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ ୧୩ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ, ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

COMMISSIONRATE POLICE ON ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଏସବୁ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ; ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ ୧୩ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ, ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)



ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍. ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି । ସିପି ସାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସବୁ ଆଇଆଇସି ଓ ଏସିପିଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଵିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାପାଇଁ ଆମେ କୁଇକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD)ରେ ୧୩ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ସବୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଆମେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ କାମ କରିବ । ଟିମୱାର୍କ ହୋଇ ପୋଲିସ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ରାଜଧାନୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)



ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଦି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନିଟର କରୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନର ସହ ଏହି ଦିଗରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ରମାଦେବୀ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ରମାଦେବୀ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମଳା ନେହୁରୁ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଭାସିନୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି, କମଳା ନେହରୁରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । କଲେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଭଲ ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାତି ପାହିଲେ କଲେଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ! 1998ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CAMPUS ELECTION ODISHA
ODISHA STUDENT UNION ELECTION 2026
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ 2026
କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ 2026
COMMISSIONRATE POLICE ON ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.