ନେଟୱର୍କ କନଫ୍ୟୁଜନରେ NMC! ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନୋଟିସ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସିସିଟିଭି ଥିଲେ ବି ଘରୋଇ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥିଲା, ଖୁବଶୀଘ୍ର BSNL ନେଟୱର୍କକୁ ହେବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 9, 2026 at 4:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ୭୦ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ (ଏନ୍ଏମ୍ସି)। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଡିଏମ୍ଇଟି (Directorate of Medical Education & Training) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି , ଉଭୟ କଲେଜରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ତେବେ ସମସ୍ୟା ସିସିଟିଭି ନଥିବାରୁ ନୁହେଁ, ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଉଭୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏନ୍ଏମ୍ସିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏନ୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସିସିଟିଭି ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ବୋଲି ଧରାଯାଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଏନ୍ଏମ୍ସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସିସିଟିଭି ବିନା କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅନୁମତି ମିଳେନାହିଁ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । କେବଳ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଭୟ କଲେଜରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସିସିଟିଭି ଫିଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବ । ଏନ୍ଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ ହେବ ।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଏନ୍ଏମ୍ସିର ୟୁଜିଏସ୍ଆର-୨୦୨୩, ପିଜିଏମ୍ଏସ୍ଆର-୨୦୨୩ ଓ ମେଡିକାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଟିଂ ବୋର୍ଡର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅତିକମରେ ୨୫ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସିସିଟିଭି ନଥିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁଇ କଲେଜ ସହ ଦେଶରେ 70ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦ ବର୍ଷର ଗବେଷଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା, ତାପର ଚାପରେ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ସଂଗଠନରେ ଯୋଡି ହେଲେଣି 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 288 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ