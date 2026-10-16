ଦେଲେନି ବକେୟା ଟଙ୍କା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋରଖ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ୍
ଟକ ଯୋବ୍ରାଠାରେ ଥିବା ଭୂ-ଲେଖ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋରଖ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 16, 2026 at 5:42 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 5:59 PM IST
କଟକ: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋରଖ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ୍। ସିଲଭେସା ଇନଫୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାମଲାରେ କଟକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଦାଲତ ଏକ ବଡ଼ ଓ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ଯୋବ୍ରାଠାରେ ଥିବା ଭୂ-ଲେଖ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କୋରଖ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୯ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବକେୟା ରାଶି ପୈଠ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ କୋର୍ଟ ଏବେ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭୂ-ଲେଖ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି, ଦାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାରରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
୨୦୧୨ ମସିହାରେ ୧୧୨ଟି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଇବା ବାବଦକୁ ‘ସିଲଭେସା ଇନଫୋଟେକ୍’ ସଂସ୍ଥାର ୭,୪୬,୪୫,୨୨୭/- ଟଙ୍କାର ମୂଳ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକି ଥିଲା। ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ୧୦% ସୁଧ ସହ ଏହି ପରିମାଣ ୯,୧୯,୨୮,୦୫୯/- ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରକାର ଅର୍ଥ ପୈଠ ନକରିବାରୁ ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି କୋରଖ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପରେ ଏହି କଠୋର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।ଏ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବେହରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବେହରା କହିଛନ୍ତି, 'ଭୂଲେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 113ଟି ତହସିଲର କାମ ସରକାର ସିଲଭେସା ଇନଫୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡକୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିକାମ 2012ରେ ଦିଆ ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସରିବା ବେଳକୁ 2017 ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କାମ ଡେରି କରିବାରୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପେନାଲଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ଥିଲେ । ଡିଷ୍ଟିକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଷ୍ଟେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ତେବେ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଦାଲତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି 50 ହଜାର ମହିଳା ସାମିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ; ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ଚିଠା, ଫେବୃଆରୀ ୧୦ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା