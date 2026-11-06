'50 ପ୍ରତିଶତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ କୋଟିଆବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ'- ଜିଲ୍ଲାପାଳ
କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଦ୍ୟମକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ କୋଟିଆବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଦାବି କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ସି. ଶାନ୍ତାକାର
Published : November 6, 2026 at 6:45 PM IST
KOTIA ELECTIONS VOTER TURNOUT, କୋରାପୁଟ: କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଦ୍ୟମକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା । କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ଉଦ୍ୟମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । କୋଟିଆରେ ଡେରା ପକାଇ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତା । ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ପରିସୀମା ଭିତରେ ବୁଥ୍ କରି ନିର୍ବାଚନ କରାଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି କୋଟିଆବାସୀ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ପାହାଡ଼ ପାର ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇ ମତଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆର 50 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟୱାନ ମହାଜନ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ କୋଟିଆବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରର 50 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ଦାବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏପଟେ କୋଟିଆର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ବିକାଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ଜୀବନଜୀବିକାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ତେବେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୀମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ? କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସାରିକି, କୁରୁକୁଟି ଓ ତୋନମ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୁଥ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆନ୍ଧ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ; କୋଟିଆର 4 ଗ୍ରାମର ମତଦାନ ହାର 49.83 ପ୍ରତିଶତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ; ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା, 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆ ନେରିଡ଼ିବାଲସାରେ ଉତ୍ତେଜନା; ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ