ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା: ୨୧ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, 7 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ
ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିବାବେଳେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 31, 2026 at 12:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି । ୧୫ ଜିଲ୍ଲାର ୭.୯୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାରେ ୨୧,୩୮୦.୩୦ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି । ସକାଳ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟାରେ ୨୧,୩୮୦.୩୦ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ୭୦୦ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯ଟି ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
7 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୭୦୦ଟି କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୭ଟି ବ୍ଲକ, ୪୪୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୧,୩୬୨ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୮୪୬ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ୯୪୩ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ । ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୪୪୪ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପଛକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୬୫ ଜଣ, ଯାଜପୁରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୪୦୦ ଜଣ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୪,୫୪୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୪୬୩ଟି ଗାଁ, ଭଦ୍ରକରେ ୪୨୪ଟି ଗାଁ ଓ ଯାଜପୁରରେ ୨୯୯ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬୪୭ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି । ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୩୨୧ ଜଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୩୭ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ୨୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୩୮.୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୯୯୨.୮୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଓ ୪୩୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୧,୫୦୭ଟି ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୭ଟି NDRF ଟିମ୍, ୧୭ଟି ODRAF ଟିମ ଏବଂ ୪୭ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ୪ଟି ଡଙ୍ଗା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ରିଲିଫ, ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ ବର୍ଷା
ସେହିପରି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକକୁ ଆଲଟ କରାଯାଇଛି । ମୁଣ୍ଡୁଳୀ ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ଟି ଓ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଟି ଗେଟ ଖୋଲିଛି । ମୋଟ ୧୨ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ୧୨ ଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୨ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ । କେନ୍ଦୁଝର , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଦେବୀ ନଦୀ ଫୁଲିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରାସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର