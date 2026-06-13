ଏଲନିନୋ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଲୋକସେବାକୁ ସହଜଲବ୍ଧ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜାରି ରହିବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚଳିତବର୍ଷ ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 13, 2026 at 10:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଁଚିବ ତହସିଲ । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ ତହସିଲ କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ । କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ । ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନା ସହ ନୂତନ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ଆଇନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଲୋକସେବାକୁ ସହଜଲବ୍ଧ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତା ପୁସ୍ତିକା ଓ ଭିଡ଼ିଓର ଉନ୍ମୋଚନ ତଥା ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ତହସିଲରୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି, "ବିକାଶର ଧାରା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା" । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ସଫଳତା ପୁସ୍ତିକାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେସବୁର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭାଗର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଲୋକସେବାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଁଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଆରଟିପିଏସ ଅଧୀନରେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅଢେଇ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ସେବା ମିଳିଛି । ଘରେ ବସି ଲୋକେ 9437292000 ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ପାଉଛନ୍ତି କିସମ ପାରିବର୍ତ୍ତନ, ବାସିନ୍ଦା, ଆୟ, ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେବା ଭଳି ରାଜସ୍ବ ସେବା । କଲମ ୨ ବା ପ୍ରଜା ଖାତା ୨ ଖାନା ସଂଶୋଧନ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ୧୦୮ ନୂତନ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜମିଜମା ମାମଲାର ସରଳ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଜନଗଣନା, ତ୍ଵରିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ, ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବଂ ମନ୍ଥାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସହ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ।
କଲମ ୨ ଜମିପଟ୍ଟା ମାଲିକାନା ସଂଶୋଧନରେ ରାଜ୍ୟର ୧ କୋଟି ୭୧ ହଜାର ୫୦୮ ଖାତାରୁ ୮୫ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୮୩୧ ଖାତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । ୮୦ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୭୬ ଖାତାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ୭ ହଜାର ୭୯୮ କିସମକୁ ୨୨ ଟିକୁ ଓ ୭୫୦ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତକୁ ୪ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୧୦୦୬ ଟି ରାଜସ୍ବ ଗାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ୩୧ ହଜାର ୩୩୦ ଘରଡ଼ିହ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା, ଗ୍ରାମକଣ୍ଠ ପରମ୍ଭକ ଜମିରେ ୩୮ ହଜାର ୪୧୯ ପରିବାରକୁ ଘରବାରୀ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି । ଜମି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଇ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ମାପ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୧୪୫୮.୭୦୨ ଏକର ଜମି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୭ ହଜାର ଶିକ୍ଷନୁଷ୍ଠାନ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଫଳତାର ସହ ବାତ୍ୟା 'ଦାନା' ଓ 'ମନ୍ଥା'ର ମୁକାବିଲା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବା ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ସହିତ କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ୪୩୪ଟି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ବରରେ ୬,୬୨୪ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ବର୍ଷା ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମୁଦାୟର ସ୍ଵୀକୃତି: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର