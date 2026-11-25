ବର୍ଷକୁ 9.46 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି 500 କୋଟିର ମଧୁର ମାଛ
Fish Consumption in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଚାହିଦା ଥିବାବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ 41 ହଜାର 93 ଲକ୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 25, 2026 at 3:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ! ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ସାତ କେଜି ମଧୁର ମାଛ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 18 କେଜି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ 22 ହଜାର 360 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମଟନ୍ ଖାଉଥିବା ବେଳେ 9 ଲକ୍ଷ 46 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଛାଡଖାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଛି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଚାହିଦା ଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ 41 ହଜାର 93 ଲକ୍ଷ । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆମିଷପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ଓ ଉତ୍ପାଦନର ଏହି ଚିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଚୁଡ଼ାମଣି ମତ୍ସ୍ୟ ଜେଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଦାବି ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୋପାଳନ-ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର:
ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ମଧୁର ମାଛରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାହିଦା ରହିଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 18 କିଲୋ ମଧୁର ମାଛ ଖାଏ । ବାର୍ଷିକ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧୁର ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି । ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଓଡିଶାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର: ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ରକ୍ତହୀନତା, ପ୍ରଭାବିତ ୪୫% କିଶୋରୀ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ମାଛର ବାର୍ଷିକ ଚାହିଦା ଏତେ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ଏବଂ ଚାହିଦାର କେତେ ଅଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନରୁ ପୂରଣ ହେଉଛି, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଦର ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେବ ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ; ୨.୩୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୯୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡି଼ଛନ୍ତି ୭୦୬ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର