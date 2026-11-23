ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା; ସହଜ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଠକେଇ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ଉଦବେଗ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିିଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
Published : November 23, 2026 at 12:51 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କରାଇବା କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ୧୩ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ୧୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଏହି ଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠକେଇର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଠକେଇ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ୯ ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏପରି ଠକେଇ ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ୍ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ।
ଆମେରିକାରୁ ୧୩ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତା ରଖିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବିନା ଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ୧୩ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଜି ୧୩ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ରେକର୍ଡ କରି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିିଡ଼ିଓ ହେଊଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ୨ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିନା ଲାଇନରେ ଓ କମ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା କହି କିଛି ଦଲାଲ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ୯ ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ; କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ‘ସନାତନର ଗୌରବ କାଳ’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଳକରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା