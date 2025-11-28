OSWASରେ କରୁନଥିଲେ କାମ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଓସ୍ୱାସ୍ରେ କାମ ନ କରିବାରୁ ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର 3 ମାସ ପରେ ବି କାମ କରୁ ନଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
Published : November 28, 2025 at 6:07 PM IST
Odisha State Workflow Automation System କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଓସ୍ୱାସ୍ (OSWAS) ପାଳନ ନକରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଓସ୍ୱାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖାପାଖି 40ଟି ବିଭାଗରେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଓସ୍ୱାସ୍ରେ କାମ ନ କରିବାରୁ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ OSWAS ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ହିଁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ ଅବହେଳା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ (OSWAS) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ଘୋର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ଦରମା ବିଲ୍ ଆଦାୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି,"ଅନଲାଇନ ବା OSWAS ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ମାସ ତଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ସେହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ OSWAS ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାକୁ ଏହି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ଗତ ତିନି ମାସର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବି OSWASରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମ୍ୟାନୁଆଲି ଫାଇଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ।
ପାଖାପାଖି 40ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଯେତେଶୀଘ୍ର ସେମାନେ OSWAS ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ ସାରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ମିଳିବ । ସେକ୍ରେଟାରୀଏଟର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ ଓ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଫାଇଲ ଅନଲାଇନରେ OSWAS ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଓ ଧିରେ ଧିରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା OSWASରେ କାମ କରିବେ । ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା OSWASରେ କାମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
