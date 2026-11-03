ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉନି ରିଲିଫ୍ ! ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଆସିକାରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ନଳବଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : November 3, 2026 at 4:22 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ): ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିକା ବ୍ଳକର ନଳବଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ନଳବଣ୍ଟା ଛକରେ ଅବରୋଧ:
ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ନଳବଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଛି । ଏଥିରେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ବ୍ଲକର ନଳବଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନଳବଣ୍ଟା ଛକ ଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ ।
ରିଲିଫ୍ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:
ନଳବଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆସିକା ସରପଞ୍ଚ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସାତ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣିରେ ଆସିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଡିଯାଇଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ନ ପହଞ୍ଚିଥିବାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।" ନଳବଣ୍ଟାରେ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ:
ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।
ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ନଳବଣ୍ଟାରେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର